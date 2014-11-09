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Dünya

'IŞİD lideri Bağdadi ABD operasyonunda yaralandı' iddiası

ABD’nin El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i vuran ABD'li özel kuvvetler ekibini Ebubekir El Bağdadi için Irak'a gönderdiği iddia edildi

09 Kasım 2014 14:49

ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Irak'ta IŞİD'e yönelik düzenlediği hava saldırısında örgüt lideri olan ve kendisini halife ilan eden El Bağdadi'nin ağır yaralandığı öne sürüldü. Öte yandan Yeni Şafak gazetesi ABD’nin El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i vuran ABD'li özel kuvvetler ekibini Ebubekir El Bağdadi için Irak'a gönderdiğini iddia etti. 

Nafiz Albayrak’ın DHA’da yer alan haberine göre, Musul yakınlarında IŞİD liderlerinin de içinde bulunduğu bir konvoya hava operasyonu düzenlendi.

El Bağdadi'nin de içinde bulunduğu IŞİD liderlerinin hedef alındığı konvoy, saldırıda tamamen yok edildi. Bağdadi'nin saldırıda ağır yaralandığı öne sürüldü. ABD hava operasyonunu doğrularken Bağdadi'nin vurulup vurulmadığına ilişkin bilgi vermek için çok erken olduğunu açıkladı.

Yeni Şafak gazetesi ise “El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i vuran ABD'li özel kuvvetler ekibini Ebubekir El Bağdadi için Irak'a gönderdiğini öne sürdü. 3 günden bu yana Bağdat'ta beklediği iddia edilen birliğin Bağdat Havalimanı'nda İHA'lardan görüntü aktarımı ve operasyon merkezinde bulunduğu kaydedildi.

 

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