'IŞİD lideri öldü' iddiasının ardından IŞİD'den 'halife seçeceğiz' açıklaması

Reuters’ın Irak devlet televizyonuna dayanarak aktardığı habere göre, Irak ve Suriye'de ele geçirdiği yerlerde terör estiren Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında yaralanmasının ardından öldüğü iddia edildi. IŞİD’e yakın bir Twitter adresinden yapılan açıklamada bu olay doğrulanırken, yeni bir halife seçileceği açıkladı. Saldırıda Bağdadi’nin sağ kolu sayılan yardımcısı Abdülrahman Eleferi’nin de öldüğü kaydedildi.

IŞİD'e yakın Twitter hesabından konuyla ilgili, “Ebubekir el-Bağdadi öldürülmesiyle ilgi detayları paylaşacağız ve kısa sürede İslam Devleti için yeni bir hilafet adayı belirleyeceğiz” açıklaması yapıldı.

Reuters'ın Irak devlet televizyonuna dayandırdığı haberde, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Irak'ın Felluce şehrine düzenlenen hava operasyonu sonucunda öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin öncülüğünde koalisyon güçlerinin geçtiğimiz Cuma günü Irak’ta, Musul kenti yakınlarında, IŞİD konvoyuna gerçekleştirdikleri saldırıda ağır yaralandığı yada öldüğü haberleri çıkan Ebu Bekir El-Bağdadi’nin akıbetine ilişkin bilgileri olmadığını söyledi.

Psaki, başkent Washington DC’de düzenlediği günlük basın toplantısında, bir gazetecinin "Cuma günü, Musul çevresine düzenlenen bir dizi hava saldırısında, daha doğrulanmamış olsa da, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin yaralandığı yada öldüğü haberleri çıktı. Bunu güncelleyecek bir bilginiz var mı" sorusuna verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Pek yok, ama olanları aktarayım. Bilgiler geldikçe de sizle paylaşacağız. Bildiğiniz gibi bu tür şeyleri koalisyon ortaklarımız ve istihbarat birimlerimizle değerlendiririz. Koalisyon uçakları 7 Kasım’da, IŞİD liderlerinin Musul çevresinde toplanacağı bilgisi üzerine, oradaki 10 silahlı aracı da içeren konvoya hava saldırıları düzenlendi. Bağdadi’nin o konvoyda olup olmadığını teyit edemiyoruz. IŞİD terör örgütünü hedef almayı sürdürüyoruz, ancak şimdilik bu konuda daha fazla bilgimiz yok."

Pentagon: Şu an ki durumunu bilmiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Steven Warren ise, Irak'ta hava saldırısında yaralandığı belirtilen terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin şu andaki durumunu bilmediklerini açıkladı. Sözcü, yaptıkları saldırıda "örgütün taktiksel seviyede önde gelenlerini" hedeflediklerini fakat son durum hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.