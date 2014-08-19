'CIA'den IŞİD lideri Bağdadi için 100 kişilik ekip'

ABD’nin IŞİD örgütü lideri Ebubekir el Bağdadi’nin yakalanması için 100 kişilik bir CIA ekibi görevlendirdiği iddia edildi.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, “Hayalet” lâkaplı IŞİD liderinin yerinin tespit edilip yakalanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen CIA, 100 kişilik bir ekip kurdu.

Birimin, Bağdadi’nin (42) peşine düştüğünü öne süren gazete, bunun 2011’de El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürüldüğü baskınla sonuçlanan operasyondan bu yana başlatılan en büyük ‘insan avı’ olduğunu belirtti.

Haberde, casus insansız hava araçları ve uydu görüntülerinden faydalanan istihbarat uzmanlarının, Irak ve Suriye’deki cep telefonu verileri ve hareketlerini topladığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Adamları iyice köşeye sıkışmış durumda. Bu yüzden telefonlarını kullanmak zorunda kalacaklar. Bu da onun zayıf noktası olacak” dedi.