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Dünya

IŞİD'in 130 kişiyi öldürdüğü Bataclan, yeniden Eagles of Death Metal konserine hazırlanıyor

''Ben yeniden oraya dönmenin henüz çok erken olduğunu düşünüyorum”

14 Şubat 2016 22:02

IŞİD’in geçen kasım ayında Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlediği terör saldırılarının hedeflerinden biri olan Bataclan konser salonunda, 16 Şubat’ta yeniden konser vermeye hazırlanan Eagles of Death Metal grubu, saldırıdan kurtulanlara ücretsiz giriş teklif etti. Ancak sağ kurtulanların bazıları böyle bir organizasyon için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Kültür Servisi’nin Guardian’dan aktardığı habere göre, biletleri dakikalar içinde tükenen konser daha önceki hiçbir konsere benzemeyecek gibi görünüyor. Çünkü travma yaşayanlara destek olmak amacıyla silahlı polisler, askerler ve psikologlar da konser salonunda hazır bekleyecek.

Kasım ayındaki saldırılarda sadece Bataclan’da 90 kişi hayatını kaybetmiş ve konser müzik tarihinin en trajik konserlerinden birisi olarak tarihe geçmişti. Kaliforniya çıkışlı Eagles of Death Metal grubu 16 Şubat’ta hem konser salonunda hayatını kaybedenleri anmak hem de yarım kalan konserlerini tamamlamak istiyor. “Konseri bitirmeden dönmek bizim için asla bir seçenek değil” diyen solist Jesse Hughes, Avrupa turnesine devam etmeden önce yarım kalan konseri tamamlayacaklarını ifade etti.

Ancak konser tarihi yaklaşıkça, davetiye verilen Bataclan katliamından sağ kurtulanlar, çelişkili duygular içinde olduklarını söylüyor. Yeniden aynı ortamda olmanda olmanın, aynı müzikleri dinlemenen yaratabileceği yeni travmalardan çekiniyorlar.

Öte yandan, 130 kişinin hayatını kaybettiği ve 350 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden üç ay geçmesine rağmen hâlâ 40 kişinin hastanelerde tedavisine devam ediliyor. 1000’den fazla kişinin psikolojik destek aldığı söylenirken, saldırıdan hiçbir fiziksel yara almadan kurtulanların yakınları da hâlâ akıllarında o günün izlerini taşıdıklarını ifade ediyor.

26 yaşındaki Alex, etrafındaki insanların vurulduğunu, bir saat boyunca onların çığlıklarını dinlediğini ve sıranın kendisine gelmesini beklediğini söyleyerek, davetiyenin eline geçtiğini ancak gidip gitmemekte karasız olduğunu aktardı. Kıyafetlerine bulaşan kan izleriyle mucizevi bir şekilde kurtulduğunu belirten ve bu durumunun yoğun bir üzüntü, suçluluk duygusu ve yönelim bozukluğunu beraberinde getirdiğini söyleyen Alex, “Herkes farklı düşünüyor. Bu çok kişisel bir şey ancak ben yeniden oraya dönmenin henüz çok erken olduğunu düşünüyorum” dedi.

Parisli Doktor George Salines, 28 yaşındaki kızı Lola’yı Bataclan’daki saldırıda kaybetti. Doktor George Salines, o ne olursa olsun konser salonunda olacağını söylüyor. “Dans edilen ve eğlenilen bir rock konseri ve bu konserin hayata geri dönüşün işareti olmasını istiyorum” diyen Salines, grubun yeniden konser vermesininin iyi bir fikir olduğunu, artık törenlere gitmek istemediğini ve rock konseri için gideceğini söyledi.

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