Bataclan'da konser veren grup üyeleri yaşadıklarını anlattı: Bir çocuk ceketimin altına saklanarak kurtuldu

Fransa’nın başkenti Paris’teki saldılar sırasında sahnede olan Eagles of Death Metal grubunun elemanları olaydan sonra ilk kez konuştu. Konser salonunda girip seyircilerin üzerine ateş edildiğini gördüklerinde localarına gizlenen grup elemanları birçok seyircinin de buraya sığındıklarını söyledi.

Grubun solisti ve gitaristi Jesse Hugues, "Bazı insanlar ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalışıyorlardı. Katiller soyunma odamıza girdi. Soyunma odasındaki herkes öldü, sadece bir çocuk benim ceketimin altına saklanarak kurtuldu" dedi.

Grubun, Vice News ekibine verdiği röportajdan bugün, kısa bir bölüm yayınlandı. Yaşananlardan oldukça etkilenmiş görünen grubun röportajının tamamı haftaya yayınlanacak.

Grubun müzisyenleri olaydan sağ kurtulurken, konser ekibinden olan satış sorumlusu Nick Alexander hayatını kaybedenlerin arasında.

Olaydan sonra grup Avrupa’daki tüm konserlerini iptal ederek Amerika’ya geri döndü.

Tüm dünyayı yasa boğan 129 kişinin öldüğü Paris saldırılarında en büyük kayıp Bataclan konser salonunda yaşanmıştı. Salonda 89 kişi yaşamını yitirdi.