Bataclan konser salonunda ölenlerin kimlikleri tespit edilemiyor

Fransız polisinin, Paris'te dün gerçekleşen saldırıda en çok can kaybının yaşandığı Bataclan Konser Salonu'ndaki cesetlerin kimliklerini vestiyere bırakılan eşyalar arasında bulunduğu için tespit etmekte zorlandığı belirtildi.

En az 87 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan'daki cesetlerin ancak bu sabah dışarı çıkarılabildiğini, gece boyunca güvenlik güçlerinin ve sağlık ekiplerinin önceliğinin yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalıştığını aktardı.

Ayrıca, saldırının konser sırasında meydana gelmesinden dolayı pek çok kişinin kimliğinin vestiyere bırakılan paltolarda olduğu da ifade edildi.

Liberation gazetesi kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.