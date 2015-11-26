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Paris katliamından kurtulan Eagles of Death Metal grubu: Bataclan’ın açılışında ilk konseri vermek istiyoruz

Bataclan konser salonundaki saldırıda 90 kişi hayatını kaybetmişti

26 Kasım 2015 19:38

Paris’i kana bulayan 13 Kasım’daki terör saldırılarında en çok can kaybının yaşandığı yer olan Bataclan konser salonunda, saldırı anında sahnede olan Eagles of Death Metal grubu, Bataclan’ın açılışındaki ilk konseri vermek istediklerini söyledi.

California’lı grup adına konuşan grubun solisti Jesse Hughes, Bataclan’da yeniden sahneye çıkmak için sabırsızlandıklarını belirterek “Hayatımı saçma sapan insanları tatmin etmeye çalışmakla değil, arkadaşlarımla gülerek ve eğlenerek geçirmek istiyorum” dedi. Hughes, “Arkadaşlarımız orada öldüler. Ben oraya geri dönüp yaşayacağım” diye konuştu.

Grubun müzisyenleri 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sağ kurtulurken, konser ekibinden satış sorumlusu Nick Alexander hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra grup Avrupa'daki tüm konserlerini iptal ederek ABD’ye döndü.



 

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