IŞİD'e katılmak isteyen 3 İngiliz, İstanbul'da yakalandı

İngiliz vatandaşı üç genç Türkiye üzerinden IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gitmek isterken İstanbul’da yakalandı. Yaşları 17 ila 19 arasında değişen üç İngiliz vatandaşı genç erkek cuma günü yakalandı.

Reuters'ın Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, İngiliz polisiyle ortak çalışıldığı ve gençlerin bu hafta sınır dışı edilmesi beklendiği belirtildi.

Londra polisi 17 yaşında olan iki genç hakkında cuma günü kayıp ihbarı yapıldığını ve Suriye'ye gitmelerinden şüphelenildiğini açıkladı. Bu iki gencin 19 yaşındaki başka bir erkekle seyahat ettikleri elde edilen bilgiler arasındaydı.

İngiltere üç gençle ilgili Türk yetkilileri alarma geçirdi. Kimlikleri açıklanmayan İngiliz gençler şimdi İstanbul'da gözaltında tutuluyor.

İngiltere emniyeti, geçen ay yaşları 15 ve 16 yaşında olan Londralı üç genç kızın Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmesi olayında aileleri zamanında uyarmamak ve Türkiye makamlarına geç bilgi vermekle suçlanmıştı.