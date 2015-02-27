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THY üç İngiliz genç kız için açıklama yaptı

Türk Hava Yolları, IŞİD'e katılmak için İngiltere'den Türkiye'ye gelen üç İngiliz genç kız için açıklama yaptı

27 Şubat 2015 13:47

İngiltere’den Türkiye‘ye 17 Şubat 2015 tarihinde seyahat eden 3 İngiliz vatandaşı genç kız hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir açıklama yapan THY bilgi temini için işbirliği içinde olduklarını açıkladı.

THYWnin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“ Türk Hava Yolları, 12-18 yaş aralığındaki genç yolcuların, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) kuralları çerçevesinde yalnız seyahat etmelerine imkân sağlamaktadır. Ayrıca, Türk Hava Yolları’nın bu konudaki prosedürleri uluslararası ve ulusal havacılık otoritelerinin uygulamalarıyla ve İngiliz havacılık güvenliği ile ilgili kanunlarla da uyum göstermektedir."



3 İngiliz gencin THY ile yolculuk yaptığı belirlenmişti



İngiliz vatandaşı Shamima Begum ile Amira Abase ve Kadiza Sultana'nın geçen hafta Salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havaalanı'ndan THY'nin İstanbul'a düzenlediği bir seferle yolculuk ettiği tespit edilmişti.

THY Genel Müdürü Temel Kotil ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, IŞİD örgütüne katılmak amacıyla Suriye'ye geçtiği tahmin edilen bu 3 genç kızın seyahatleriyle ilgili bilgi vermeleri için İngiltere Parlamentosu'na davet edildi. Kotil ve Bilgiç, Parlamento İçişleri Komisyonu'nun, 3 genç kızın THY ile yaptıkları seyahat ile ilgili prosedür sorularını 10 Mart Salı günü cevaplayacak.
 

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