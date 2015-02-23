İngiliz polisi IŞİD'e katılan üç kız öğrenciyi Türkiye'de arıyor

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılmak için Suriye'ye doğru yola çıktığı tahmin edilen 15-16 yaşlarındaki üç İngiliz kız öğrenciyi arama çalışmaları Türkiye'de devam ediyor.

İngiliz Emniyet Teşkilatı Scotland Yard, Türkiye'deki İngiliz polislerinin nasıl bir rol üstlendiğini açıklamıyor. Ancak Scotland Yard sözcüsü yaptığı son açıklamada "Emniyet görevlilerimiz Türk yetkililerle yakın çalışma içerisinde. Türkiye soruşturmaya büyük destek veriyor" dedi.

15 yaşındaki Shamima Begum ve Amira Abase ile 16 yaşındaki Kadiza Sultana, geçen hafta Salı akşamı Londra'nın Gatwick Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye uçmuş, aileleri ise kızların eve dönmeleri için çağrılarda bulunmuştu.

Üç kız da Londra'daki Bethnal Green Academy lisesinde okuyordu.

İngiltere Emniyeti kız öğrencilerin ülkeyi terk etmesini önleyemediği için eleştirilerin de hedefi haline gelmiş durumda.15 yaşındaki Shamima Begum'ün ülkeden ayrılmadan birkaç gün önce Twitter hesabı üzerinden 2013'te bir IŞİD militanıyla evlenmek üzere Suriye'ye giden Aqsa Mahmood adlı bir diğer İngiliz vatandaşı kıza mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Aqsa Mahmood'un ailesinin avukatı, kızın Suriye'ye gidişinden bu yana Twitter hesabının İngiliz yetkililerin takibinde olduğunu belirtti. Avukata göre, Shamima Begüm'ün yolladığı mesajlar da bu takibe takılmış olabilir.

'Eve geri dön'

Shamima Begüm'ün kardeşi Renu Begüm ise kardeşinin Suriye'ye gidiş amacının farklı olabileceğini umuyor ve kardeşinin daha önce Suriye'ye gitmiş bir arkadaşını geri döndürmeye çalışıyor olabileceğini söylüyor.

Kardeşini ve beraber yola çıktığı iki arkadaşını "genç ve savunmasız insanlar" olarak tanımlayan Renu Begüm, "Eğer birileri onları Suriye'ye gitmeleri için ikna ettiyse, çok acımasız ve şeytani bir şey yapmışlar demektir" dedi.

Aile kızlarının eve dönmesi çağrısını yineledi.

Amira Abase'nin babası Abase Hussen ise, "Amira'ya sadece eve dön demek istiyoruz. Seni özlüyoruz. Ağlamadan duramıyoruz. Lütfen tekrar düşün ve Suriye'ye gitme" dedi.

Kadiza Sultana'nın kız kardeşi Halima Khanomise "Bizimle tekrar iletişime geçecek gücü lütfen kalbinde bul. Lütfen iyi olduğunu söyle. Senden sadece bunu istiyoruz" diye konuştu.