Arınç: IŞİD’e Türkiye'den 1000 civarında genç katıldı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'den IŞİD’e 1000 civarında gencin katıldığını açıkladı.

Bursa'da, AKP İl Gençlik Kolları Kongresinde konuşan Arınç, IŞİD'e çeşitli batı ülkelerinden de katılımların olduğunu açıkladı.

‘Vahşi hayvanlar bile yapamaz’

Arınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimizi ellerine demir bilyeli sapanlar verip yüzlerini kapatan, molotofları atıp araçların üzerindeki polisleri öldüren, özellikle DHKP-C gibi insan öldürmekten zevk alan ve DAİŞ gibi vahşi hayvanların bile yapamayacakları cinayetleri rahatlıkla işleyen bir nesle dönüştürebiliyorlar.

‘DAİŞ'e sadece dış ülkelerden katılım yok’

Bu cinayetleri işleyenler Rusya’dan, İngiltere’den Amerika’dan Batı Avrupa’dan gidiyorlar. Bu nasıl bir batıl inançtır. İnsanı sevmesi gerekenler, ellerinde bıçakla her gün insan boğazlayabiliyorlar. Bu kötü bir eğitimin, kötü bir çalışmanın ürünüdür. Onun için gençlerimizi bu tür zararlı şeylerden uzak tutmamız lazım. Zannetmeyin ki DAİŞ’e katılanlar sadece dış ülkelerden değildir. Çok yakınımızdan, Yalova’dan, bir başka yerden sayılarının bin civarında olduğunu zannettiğimiz bu gençler de aldatılarak götürülüyor. Sonra öldüklerini haber alıyoruz" dedi.