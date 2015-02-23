Fransa IŞİD'e karşı bölgeye uçak gemisi gönderdi

IŞİD'e karşı operasyon düzenleyen koalisyona destek vermek için Charles De Gaulle isimli uçak gemisini bölgeye gönderen Fransa, ilk uçakların havalandığını belirtti.

Savunma Bakanlığı, Charles De Gaulle isimli uçak gemisinin bu sabah saatlerinde koalisyona katıldığını duyurdu.

Uçak gemisindeki Rafale tipi uçaklardan bir kısmının Basra Körfezi'nden Irak'a havalandığı kaydedildi.

Bünyesinde Rafale ve Super Etendard tipi savaş uçakları taşıyan gemi, Fransa'nın Toulon kentinden 13 Ocak'ta hareket etmişti.

Cumhurbaşkanı François Hollande, Charles de Gaulle'ü bölgeye göndereceklerini geçen ay açıklamıştı. Fransa, IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyona ilk destek veren ülkelerin arasında yer almıştı.

Fransa, İşid'e katılmayı planlayan 6 gencin pasaportuna el koydu

Fransa Suriye'ye gitmek istedikleri belirtilen 6 vatandaşının pasaportlarına el koydu.

Söz konusu 6 genç erkeğin yakın bir süre içinde Suriye ve Irak'a gitmeyi planladıkları belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, bu şahısların Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılmak üzere çok kısa bir süre içinde yola çıkacakları istihbaratının alındığını ifade etti. Cazeneuve, 40 kişinin daha durumunun incelendiğini söyledi. Söz konusu 6 kişinin isimleri ise açıklanmadı.

Yeni terörle mücadele yasasının Kasım ayında yürürlüğe girmesinden bu yana, pasaport ve nüfus cüzdanlarına el koyma önlemine ilk kez baş vuruluyor.

Önümüzdeki haftalarda başkalarının pasaport ve nüfus cüzdanlarına da el konulması bekleniyor.