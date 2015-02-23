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Dünya

ABD: 8 bin 500 IŞİD militanı öldürüldü

ABD, koalisyon güçlerinin hava saldırılarında 8 bin 500 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı

23 Şubat 2015 09:33

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Lloyd Austin'in, Irak Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi'yle bir araya geldiği bildirildi.
 
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi'yle görüşen Austin'in, "ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırılarında, Irak ve Suriye'de 8 bin 500 IŞİD militanı öldürüldü" ifadelerine yer verildi.
 
Austin ayrıca terörle mücadelede Irak güvenlik güçlerine, eğitim ve ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla yardım edilmesi gerektiğini belirtti.
 
Irak parlamentosundan yapılan bir başka açıklamada, ABD Kuvvetler Komutanı Austin'in, koalisyon güçlerinin terörle mücadelede Irak'a desteğinin süreceğini belirterek, ülkedeki güvenlik durumunun öncesine göre iyi olduğunu söylediği aktarıldı.
 
Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'nin ise Austin'e Enbar, Salahaddin ve Musul'daki kurtarılmış bölgelerde güvenliğin sağlanması ve halkın ihtiyaçlarının temin edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.


 
Bağdat'ta bombalı saldırı


 
Bu arada emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, başkent Bağdat'ın Sanayi Mahallesinde, yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. (AA)

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