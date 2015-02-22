IŞİD, bu kez de cep telefonunu yasakladı

IŞİD'in Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde kontrolünde bulunan yerlerde yaşayan halkın cep telefonu kullanmasını yasakladığı bildirildi.

Irak İnsan Hakları Örgütü Başkanı İman el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Terör örgütü IŞİD, Musul'da cep telefonu kullanımını yasakladı. Halka cep telefonu taşımaları halinde el kesmeye varana kadar ağır cezalar uygulanacağını duyurdu" dedi.

Cuburi, "IŞİD, Musul halkının Bağdat'taki emniyet birimleri ile iletişime geçmelerinden ve onlara IŞİD militanlarının bulundukları yerler ve askeri merkezler hakkında bilgi vermelerinden endişe ediyor" diye konuştu.

Merkezi Irak'ın başkenti Bağdat'da bulunan "Irak İnsan Hakları Örgütü" adlı sivil toplum kurumu, terör örgütü IŞİD'in Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinden bu yana bu örgütün işlediği suçlara yönelik çalışmalarda bulunuyor.

Irak'ta IŞİD'in 10 Haziran 2014'te, Musul'u, ardından diğer bazı bölgeleri ele geçirmesiyle başlayan çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor. Ordu ile Peşmerge güçleri, IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeleri kurtarmak için operasyonlar düzenlerken ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de Irak ordusuna hava desteği sağlıyor.