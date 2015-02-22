T24 LogoT24 Logo
Gündem

Süleyman Şah çevresinde IŞİD-YPG çatışması şiddetlendi

Türkiye’nin operasyonla boşalttığı Süleyman Şah Türbesi’nin çevresinde IŞİD ve PYD arasındaki çatışmalar şiddetlendi

22 Şubat 2015 17:57

Türk askerinin tahliye edilmesinin ardından Süleyman Şah Türbesi çevresinde IŞİD ile YPG arasında şiddetli çatışmalar başladı. Türbeye 600 metre mesafedeki çatışmalar sonucu IŞİD'in Kobani saldırısını başlattığı Cerablus'a çekildiği bildiriliyor.

Al Jazeera’den Yılmaz Bilgen’in haberine göre, YPG sınır boyunca Batı’ya doğru ilerlemeye başlarken, çatışmalar Süleyman Şah türbesinin olduğu bölgenin yakınlarına taşındı. Lojistik yolları da kesilen IŞİD, kasaba çevresindeki bir çok köyü de kaybederek Kobani operasyonunu başlattığı Cerablus ilçesine geri çekildi.

 

YPG Cerablus’a 4 kilometre mesafede

 

En son Kobani’nin batısında 48 köyü daha alan YPG ile IŞİD’in kontrolünde bulunan Cerablus ilçesi arasındaki mesafe 4 kilometreye kadar düşmüş durumda.

YPG batıdaki stratejik öneme sahip Zağros tepesinden sonra Berkel, Zormağar ve Getaş köyleri ile Kobani’nin güneyinde yer alan Herus, Hemdine Rojova, Hemdine Rojhilat, Dafiye, Seyyit Keta, Hirab Bergir, Hatuniyye, Kofin, Nasır ve Şete köylerinde ile Güneybatı bölgesinde ki Pilling ve Şam köylerinde de kontrolü sağladı.

 

Türbe boşaltıldı, çatışmalar arttı

 

Şah Fırat operasyonu sonrasında ise Süleyman Şah Türbesi etrafında YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar başladı. TSK tarafından kullanılamaz hale getirilen Süleyman Şah Türbesi çevresinde yer alan Horus, Şuhul kavşağı, Şehade ve Der Halaf köylerinde sürüyor. Çatışmalar boşaltılan türbenin 600 metre yakınlığında bir mesafede gerçekleşiyor.

 

ETİKETLER

süleyman şahoperasyontehditaskerşehittskerdoğannecdet özelkasabaışid

İlgili Haberler

TSK'dan Süleyman Şah'a 39 tankla operasyon!

Operasyonda 40 Özel Kuvvet askeri Türkiye’ye getirildi. Ancak bir asker operasyon sırasında meydana gelen kazada şehit düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24