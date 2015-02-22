Süleyman Şah çevresinde IŞİD-YPG çatışması şiddetlendi

Türk askerinin tahliye edilmesinin ardından Süleyman Şah Türbesi çevresinde IŞİD ile YPG arasında şiddetli çatışmalar başladı. Türbeye 600 metre mesafedeki çatışmalar sonucu IŞİD'in Kobani saldırısını başlattığı Cerablus'a çekildiği bildiriliyor.

Al Jazeera’den Yılmaz Bilgen’in haberine göre, YPG sınır boyunca Batı’ya doğru ilerlemeye başlarken, çatışmalar Süleyman Şah türbesinin olduğu bölgenin yakınlarına taşındı. Lojistik yolları da kesilen IŞİD, kasaba çevresindeki bir çok köyü de kaybederek Kobani operasyonunu başlattığı Cerablus ilçesine geri çekildi.

YPG Cerablus’a 4 kilometre mesafede

En son Kobani’nin batısında 48 köyü daha alan YPG ile IŞİD’in kontrolünde bulunan Cerablus ilçesi arasındaki mesafe 4 kilometreye kadar düşmüş durumda.

YPG batıdaki stratejik öneme sahip Zağros tepesinden sonra Berkel, Zormağar ve Getaş köyleri ile Kobani’nin güneyinde yer alan Herus, Hemdine Rojova, Hemdine Rojhilat, Dafiye, Seyyit Keta, Hirab Bergir, Hatuniyye, Kofin, Nasır ve Şete köylerinde ile Güneybatı bölgesinde ki Pilling ve Şam köylerinde de kontrolü sağladı.

Türbe boşaltıldı, çatışmalar arttı

Şah Fırat operasyonu sonrasında ise Süleyman Şah Türbesi etrafında YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar başladı. TSK tarafından kullanılamaz hale getirilen Süleyman Şah Türbesi çevresinde yer alan Horus, Şuhul kavşağı, Şehade ve Der Halaf köylerinde sürüyor. Çatışmalar boşaltılan türbenin 600 metre yakınlığında bir mesafede gerçekleşiyor.