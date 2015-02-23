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Dünya

IŞİD elindeki peşmergelerin görüntüsünü yayınladı

Üzerlerinde turuncu renkli ve idam kıyafetini andıran elbise ile görünen tutsak peşmergeler kafeslere konularak kendileri ile röportaj yapılıyor

23 Şubat 2015 01:29

30 Ocak'ta Kerkük'ün güney sınırında terör örgütü IŞİD saldırısında tutsak olarak örgütün eline geçen 21 kişinin görüntüleri yayınlandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ahmet Haşim Muhtaroğlu’nun haberine göre, tutsakların 20'si Kürt ve birinin de Kerkük Türkmen olduğu zannediliyor. Üzerlerinde turuncu renkli ve idam kıyafetini andıran elbise ile görünen tutsak peşmergeler kafeslere konularak kendileri ile röportaj yapılıyor.

Tutsaklar daha sonra konuldukları demir parmaklı kafeslerde pikap araçlarla Kerkük'ün 44 kilometre güneyindeki Havice ilçesinde halkın arasında gezdiriliyor. Peşmergelerin infaz edilip edilmedikleri henüz bilinmiyor. 

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