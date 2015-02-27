Bilic: 3 İngiliz kulübüyle oynadık, bu kadar da yeter artık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Liverpool zaferine ilişkin olarak, "Harika bir geceydi, turu hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Bilic, "Kurada Everton çıkarsa şaşırır mısınız?" şeklindeki soruya, "Everton çıkarsa şaşırmam ama 3 İngiliz kulübüyle oynadık, bu kadar da yeter artık" cevabını verdi.

Bilic maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilic'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sezon başından beri bazı alışkanlıklarımız var. Başka takımları izleyerek ilham almaya ihtiyacımız yoktu, böyle performanslarımız var. Arsenal, Tottenham ve Anfield'daki oyunlar vardı. Liverpool deplasmanında en iyi takım savunması performansımızı ortaya koyduk ancak hücumda yeterli değildik. Bu gece Liverpool'un orta alanda eksik oyuncuları vardı, yeterince akıcı oynayamadılar. İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Sadece Demba Ba'nın direkten dönen topu değil, birçok pozisyona girdik. Harika bir geceydi, turu hak ettiğimizi düşünüyorum."

Bilic, penaltılara da değinerek, "Penaltılara yüzlerce kez çalışabilirsiniz ama böyle bir atmosferde, 80 bin kişi önünde Liverpool'a penaltı atmak büyük cesaret ister. Kendi kendime bu iş oldu başarırız dediğim nokta şu oldu; 'kim atmak ister' dediğimde okuldaki gibi 7 oyuncu elini kaldırarak 'ben atmak istiyorum' dedi. Ben de bu işi başaracağız diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi olarak görüldüğünü aktaran Hırvat teknik adam, "Favoriyi eledik. Artık son 16'dayız. Kolay rakip yok. İki kulvar da önemli ama öncelikli hedefimiz lig" dedi.



Mağlup oldukları Eskişehirspor maçı sonrası eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Bilic, şunları söyledi:

"Tek maçta ağır eleştirildim, asla anlayamıyorum. Bir meslektaşım da eleştirilse, kim olursa olsun anlayamam. Bütün faktörleri göz önüne aldığınızda, kendi stadımızda oynayamıyoruz, sakatlıklar var, rekorlar kırıyoruz. İyi puan averajıyla oynuyoruz. Zorlu Liverpool deplasmanından sonra Eskişehir'e gittik, kaybettik, eleştirebilirim ama en büyük hayal kırıklığını ben yaşadım. Bunu normal ve adil bulmuyorum."

Bir soru üzerine Opare'nin hem sağ hem de solda oynadığını bildiklerini anlatan Bilic, "İşini inanılmaz ve harika yaptı. Performansı üst düzeydeydi" derken, Necip Uysal için de "Necip kararlılığıyla, kalbiyle oynuyor. Beşiktaş'ta doğan, kulüp için her şeyini veren bir oyuncu. En iyi oynadığı bölge orta alan. Kalitesi yüksek, modern bir stoper gibi oynayabilir. O bölgede iyi performanslar çıkardı. Böyle oyuncuya sahip olmak harika" yorumunda bulundu.

Bu arada Bilic, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Kurada Everton çıkarsa şaşırır mısınız?" şeklindeki soruya, "Everton çıkarsa şaşırmam ama 3 İngiliz kulübüyle oynadık, bu kadar da yeter artık" cevabını verdi.