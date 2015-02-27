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Spor

Bilic: 3 İngiliz kulübüyle oynadık, bu kadar da yeter artık!

"Penaltı atışları öncesi 7 oyuncu elini kaldırarak 'ben atmak istiyorum' deyince 'bu işi başaracağız' diye düşündüm"

27 Şubat 2015 10:39

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Liverpool zaferine ilişkin olarak, "Harika bir geceydi, turu hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Bilic, "Kurada Everton  çıkarsa şaşırır mısınız?" şeklindeki soruya, "Everton çıkarsa şaşırmam ama 3  İngiliz kulübüyle oynadık, bu kadar da yeter artık" cevabını verdi.

Bilic maç sonu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilic'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sezon başından beri bazı alışkanlıklarımız var. Başka takımları  izleyerek ilham almaya ihtiyacımız yoktu, böyle performanslarımız var. Arsenal,  Tottenham ve Anfield'daki oyunlar vardı. Liverpool deplasmanında en iyi takım  savunması performansımızı ortaya koyduk ancak hücumda yeterli değildik. Bu gece  Liverpool'un orta alanda eksik oyuncuları vardı, yeterince akıcı oynayamadılar.  İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Sadece Demba Ba'nın direkten dönen  topu değil, birçok pozisyona girdik. Harika bir geceydi, turu hak ettiğimizi düşünüyorum."

Bilic, penaltılara da değinerek, "Penaltılara yüzlerce kez  çalışabilirsiniz ama böyle bir atmosferde, 80 bin kişi önünde Liverpool'a penaltı atmak büyük cesaret ister. Kendi kendime bu iş oldu başarırız dediğim nokta şu  oldu; 'kim atmak ister' dediğimde okuldaki gibi 7 oyuncu elini kaldırarak 'ben  atmak istiyorum' dedi. Ben de bu işi başaracağız diye düşündüm" ifadelerini  kullandı.

Liverpool'un UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi olarak görüldüğünü aktaran  Hırvat teknik adam, "Favoriyi eledik. Artık son 16'dayız. Kolay rakip yok. İki  kulvar da önemli ama öncelikli hedefimiz lig" dedi.

 Mağlup oldukları Eskişehirspor maçı sonrası eleştirildiğinin  hatırlatılması üzerine Bilic, şunları söyledi:

"Tek maçta ağır eleştirildim, asla anlayamıyorum. Bir meslektaşım da  eleştirilse, kim olursa olsun anlayamam. Bütün faktörleri göz önüne aldığınızda,  kendi stadımızda oynayamıyoruz, sakatlıklar var, rekorlar kırıyoruz. İyi puan  averajıyla oynuyoruz. Zorlu Liverpool deplasmanından sonra Eskişehir'e gittik,  kaybettik, eleştirebilirim ama en büyük hayal kırıklığını ben yaşadım. Bunu  normal ve adil bulmuyorum."

Bir soru üzerine Opare'nin hem sağ hem de solda oynadığını  bildiklerini anlatan Bilic, "İşini inanılmaz ve harika yaptı. Performansı üst  düzeydeydi" derken, Necip Uysal için de "Necip kararlılığıyla, kalbiyle oynuyor.  Beşiktaş'ta doğan, kulüp için her şeyini veren bir oyuncu. En iyi oynadığı bölge  orta alan. Kalitesi yüksek, modern bir stoper gibi oynayabilir. O bölgede iyi  performanslar çıkardı. Böyle oyuncuya sahip olmak harika" yorumunda bulundu.

Bu arada Bilic, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Kurada Everton  çıkarsa şaşırır mısınız?" şeklindeki soruya, "Everton çıkarsa şaşırmam ama 3  İngiliz kulübüyle oynadık, bu kadar da yeter artık" cevabını verdi.

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