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Dünya

'IŞİD'e katılan İngiliz kızlara koalisyon ülkelerinden birinin istihbaratında çalışan biri yardım etti'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IŞİD'e katılmak için İngiltere'den ayrılan kızlarla ilgili açıklama yaptı

12 Mart 2015 16:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IŞİD’e katılmak içinSuriye ’ye giden 3 İngiliz kıza yardım eden kişinin yakalandığını açıkladı. Çavuşoğlu, bu kişinin IŞİD karşıtı koalisyon üyesi ülkelerden birinin istihbarat elemanı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere’den IŞİD’e katılmak için ayrılan 3 kızla ilgili olarak, “Bu kızlara yardım eden kişi kim çıktı biliyor musunuz? Yakalandı. Koalisyon içinde olan bir ülkenin istihbaratında çalışan biri çıktı” ifadelerini kullandı.

İngiltere Terörle Mücadele Polis Birimi geçen hafta yaptığı açıklamada, üç genç kızın 17 Şubat günü Londra’daki Gatwick Havaalanı’ndan THY’nin TK 1966 sefer sayılı yolcu uçağıyla İstanbul ’a gittiklerini kaydetmişti.

Polis, yakın arkadaş olan ve aynı okulda okuyan üç genç kızın Suriye’ye ulaşmak ve IŞİD’e katılmak amacıyla Türkiye’ye gittiklerinin tahmin edildiğini belirtmiş, kızların bulunması için Türkiye’ye ekip gönderdiğini açıklamıştı. Genç kızların aileleri ise basın aracılığıyla çocuklarına İngiltere’ye dönmeleri ve kendileriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

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