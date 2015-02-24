'Üç İngiliz kız, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti'

İngiltere polisi, 5 gündür aranan 3 kızla ilgili açıklamalarda bulundu. IŞİD’e katılmak için Türkiye üzerinden Suriye geçmeye çalıştıklar iddia edilen kızların, Suriye’ye geçmeyi başardıkları öne sürüldü.

İngiltere polisi, Türkiye ile ortaklaşa çalışmaya devam edileceğini açıkladı. 15 ve 16 yaşlarındaki Shamima Begum ve Amira Abase ve Kadiza Sultana 17 Şubat’ta İstanbul’a gelmişti.

Üç kız da Londra'daki Bethnal Green Academy lisesinde okuyordu. İngiltere Emniyeti kız öğrencilerin ülkeyi terk etmesini önleyemediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Shamima Begum'ün, ülkeden ayrılmadan birkaç günce Twitter hesabı üzerinden 2013'te bir IŞİD militanıyla evlenmek üzere Suriye'ye giden Aqsa Mahmood adlı bir diğer İngiltere vatandaşı kıza mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Kızların Kilis sınırından Suriye’ye geçtikleri açıklandı.