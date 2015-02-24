T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Üç İngiliz kız, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti'

İngiltere polisi, IŞİD'e katılacakları söylenen ve en son Türkiye'de görülen üç genç kızın Suriye'ye geçtiklerini iddia etti

24 Şubat 2015 22:05

İngiltere polisi, 5 gündür aranan 3 kızla ilgili açıklamalarda bulundu. IŞİD’e katılmak için Türkiye üzerinden Suriye geçmeye çalıştıklar iddia edilen kızların, Suriye’ye geçmeyi başardıkları öne sürüldü.

İngiltere polisi, Türkiye ile ortaklaşa çalışmaya devam edileceğini açıkladı. 15 ve 16 yaşlarındaki Shamima Begum ve Amira Abase ve  Kadiza Sultana 17 Şubat’ta İstanbul’a gelmişti.

Üç kız da Londra'daki Bethnal Green Academy lisesinde okuyordu. İngiltere Emniyeti kız öğrencilerin ülkeyi terk etmesini önleyemediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Shamima Begum'ün, ülkeden ayrılmadan birkaç günce Twitter hesabı üzerinden 2013'te bir IŞİD militanıyla evlenmek üzere Suriye'ye giden Aqsa Mahmood adlı bir diğer İngiltere vatandaşı kıza mesajlar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Kızların Kilis sınırından Suriye’ye geçtikleri açıklandı.

 

ETİKETLER

shamima begumamira abasekadiza sultanaışidtürkiyesuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24