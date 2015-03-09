IŞİD'e katıldığı iddia edilen 'İngiliz kızlar Rakka'da' iddiası

IŞİD'e katımak için Suriye'ye gittikleri belirtilen ve son olarak İstanbul'da görüntülendikleri için Türkiye ile İngiltere arasında karşılıklı açıklamalara neden olan 3 İngiliz kızın, Rakka'da oldukları ileri sürüldü.

Sky haber kanalının Türkiye-Suriye sınırında bulunan muhabiri Stuart Ramsay'e dayandırdığı haberine göre, üç kız, kendileriyle daha önce internet aracılığıyla irtibatta olan başka bir İngiliz kızın yanında, Rakka'da bir evde bulunuyor.

Ramsay, haberde, "Sağlam kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, kızlar Rakka'dalar, güvendeler ve başka bir İngiliz kızla kalıyorlar" ifadesini kullandı.

Üç İngiliz kızın 18 Şubat'ta İstanbul Bayrampaşa otogarında görüldükleri güvenlik kamerası görüntüleri geçen hafta yayınlanmıştı.

Genç kızların aileleri önceki gün, İngiliz polisini önemli bir mektubu doğrudan kendilerine iletmedikleri için ihmalle ve işini iyi yapmamakla suçlamıştı.

15 yaşındaki Shamima Begum, 15 yaşındaki Amira Abase ve 16 yaşındaki Kadiza Sultana'nın aileleri, kızlarına polis tarafından verilen ve Suriye'ye giden başka bir arkadaşlarıyla ilgili ifadeleri için izin istenen mektubun kendilerine ulaşmadığını, bu mektubun kendilerine ulaşması halinde kızlarının Suriye'ye gidişlerini önleyebileceklerini kaydetmişti.

17 Şubat'ta Londra'dan İstanbul'a giden kızların Türkiye'den Suriye'ye geçerek IŞİD'e katıldıkları tahmin ediliyor.