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IŞİD'e üçüncü, PKK'ya ikinci dalga hava operasyonu bu sabah yapıldı

Operasyonun bitip bitmediğine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı

25 Temmuz 2015 20:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece yarısı IŞİD ve PKK'ya yönelik başlattığı hava operasyonları, sabah saat 10:20'de Suriye'deki IŞİD mevzilerine 3'üncü, Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik 2'nci dalga operasyon olarak devam etti.

Operasyon kapsamında Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden saat 10:20'de 5 F-16 uçağı havalandı.

Uçaklar, Kuzey Irak'taki PKK kamplarını ve Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurdu. Hava operasyonları nedeniyle sınıra en yakın havalimanı olan Batman Askeri Havalimanı'ndaki insansız hava araçları, keşif uçuşlarını artırdı.

Ayrıca Hakkari'nin derecik beldesi sınır taburlarından PKK kamplarına top atışı yapıldı. 

Diyarbakır'daki jet üssünde şu saatlerde sessizlik hakim. Operasyonun bitip bitmediğine dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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