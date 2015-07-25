PKK'nın Şırnak'ta kaçırdığı 15 işçi ve 15 güvenlik görevlisi serbest bırakıldı

Şırnak'ta bir şantiyeyi basan PKK'lılar 6 iş makinesini yaktıktan sonra 15 işçi ve 15 özel güvenlik görevlisini kaçırdı.Bir süre alıkonulan 30 kişi bir müddet sonra serbest bırakıldı.

Silopi'nin Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki Cudi Dağı'nda bulunan Silopi Elektrik A.Ş.’ye ait termik santrale kömür çıkartan özel bir şirketin şantiyesi bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı tarafından basıldı. Şantiyede bulunan 6 iş makinesini yakan terörist grup daha sonra, şantiyedeki 15 işçiyi de yanlarına alarak uzaklaştı. Olayın duyulmasından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Mehmet Selim Yalçın'ın DHA'da yer alan haberine göre, PKK'lılar, olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra alıkoydukları işçileri serbest bıraktı.Bu arada, saldırı nedeniyle ilçeye elektrik sağlayan hattın beslendiği termik santralin kömür üretim sahasında çalışmaların durduğu, bunun da enerji sıkıntısına yol açabileceği öğrenildi.

Aynı şantiyeyi 4 gün önce de basan PKK'lılar iş makinelerini ateşe vermiş, kaçırdıkları 2 işçiyi ise daha sonra serbest bırakmıştı.