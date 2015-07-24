16 ilde 5 bin polisle hava destekli IŞİD ve PKK operasyonu; 298 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da sabah erken saatlerde 5 bin polisle hava destekli operasyon düzenlendi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 298 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Edirne ve Bursa gibi çevre illerden destek için gelen özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonun IŞİD, PKK'nın gençlik yapılanmalarına yönelik olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında "IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir, onlara yönelik her saldırıyı bize yapılmış sayarız" diyen Halis Bayancuk da gözaltına alınan isimler arasında.

İstanbul'da ve İzmir'de terör örgütlerine yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda, birçok kişi gözaltına alındı. İstanbul Bağcılar'daki operasyonda çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Eyüp, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Kağıthane ve Beyoğlu başta olmak üzere 26 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 bini Çevik Kuvvet polisi olmak üzere yaklaşık 10 bin personel görev aldı.

İstihbarat, Özel Harekat şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra Yunus timleriyle çok sayıda polis helikopterinin destek verdiği operasyonda 140 adrese baskın düzenlendi.

Çok sayıda IŞİD'li yakalandı

Kent genelinde operasyon devam ederken, aralarında IŞİD, DHKP-C ve PKK'nın gençlik yapılanmalarının bulunduğu çok sayıda terör örgütüne mensup şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerde aramalar yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında, çok sayıda yabancı uyruklu IŞİD mensubunun da olduğu kaydedildi.

Çatışmada 1 kişi öldü

Bu arada, operasyonun İstanbul - Bağcılar ayağında, polisle çatışmaya giren DHKP/C üyesi bir kadın öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Bağcılar Yeni Mahalle Bülbül Sokak'taki bir adrese girmeye hazırlanan Özel Harekat polislerine, içeriden ateş açıldı.



Kısa süreli çatışma sonrası terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu tespit edilen bir kadının öldürüldüğü ve saldırıda kullandığı silahının ele geçirildiği öğrenildi.