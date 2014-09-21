Kobanê'den Suruç'a geçişler sürüyor

Şanlıurfa- Suriye’nin Kobanê kentinde terör örgütü (Irak İslam Şam Devleti) IŞİD saldırılarından dolayı Suriye’nin Kobanê kentinden Türkiye’ye geçişler sürüyor. 19 Eylül'de sınırın açılmasının ardından Suruç'a sığınanların sayısının 80 bine yaklaştığı belirtiliyor.

Kobanê’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 2 gündür devam eden geçiler bugün de devam etti. Düne nazaran geçişler eskisi gibi çok olmasa da bugün de Türkiye’ye geçişler sürdü. 19 Eylül'de sınırın açılmasının ardından Suruç'a sığınanların sayısının 80 bine yaklaştığı öne sürülüyor.

Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınındaki geçiş noktasında DBP’lilere bugün 2 defa gerçekleşen müdahale nedeniyle çok geçiş olmazken, geçişler daha çok Mertismail köyü yanında kurulan geçiş noktasında oldu. Burada da bugün daha çok kadın ve çocukların olduğu yaklaşık bin kişinin geçiş yaptığı öğrenildi. Geçiş yapan Suriyelilerden bazılarının ağladıkları görülürken, yanlarında yatak ve temel gıda malzemeleri getirdiler.

Sınırı geçenler kayıt altına alınırken, Suriyelilerden akrabaları olanlar akrabalarının yanına yerleşirken, akrabaları olmayanlar ve ev tutamayacak durumda olamayanlar ise Suruç’ta devletin çeşitli misafirlerine götürülüyor. Öte yandan yoğun Suriyeli mülteciler için Suruç’ta Valilik tarafından 15- 20 bin kişilik Çadır Kent kurma çalışmalarına başlandı.