T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kobanê'den Suruç'a geçişler sürüyor

Kobanê’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 2 gündür devam eden geçiler bugün de devam etti

21 Eylül 2014 23:11

Şanlıurfa-  Suriye’nin Kobanê kentinde terör örgütü (Irak İslam Şam Devleti) IŞİD saldırılarından dolayı Suriye’nin Kobanê kentinden Türkiye’ye geçişler sürüyor. 19 Eylül'de sınırın açılmasının ardından Suruç'a sığınanların sayısının 80 bine yaklaştığı belirtiliyor.

Kobanê’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı 2 gündür devam eden geçiler bugün de devam etti. Düne nazaran geçişler eskisi gibi çok olmasa da bugün de Türkiye’ye geçişler sürdü. 19 Eylül'de sınırın açılmasının ardından Suruç'a sığınanların sayısının 80 bine yaklaştığı öne sürülüyor.

Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınındaki geçiş noktasında DBP’lilere bugün 2 defa gerçekleşen müdahale nedeniyle çok geçiş olmazken, geçişler daha çok Mertismail köyü yanında kurulan geçiş noktasında oldu.  Burada da bugün daha çok kadın ve çocukların olduğu yaklaşık bin kişinin geçiş yaptığı öğrenildi. Geçiş yapan Suriyelilerden bazılarının ağladıkları görülürken, yanlarında yatak ve temel gıda malzemeleri getirdiler.

Sınırı geçenler kayıt altına alınırken, Suriyelilerden akrabaları olanlar akrabalarının yanına yerleşirken, akrabaları olmayanlar ve ev tutamayacak durumda olamayanlar ise Suruç’ta devletin çeşitli misafirlerine götürülüyor. Öte yandan yoğun Suriyeli mülteciler için Suruç’ta Valilik tarafından 15- 20 bin kişilik Çadır Kent kurma çalışmalarına başlandı.

ETİKETLER

göçmültecikobanerojavasuriyeışidtürkiyepydypgpkkhaber

İlgili Haberler

IŞİD'den kaçan Suriyelilerin sığındığı Suruç'a giden 3 bakan yuhalandı

Bakanlara taş ve ellerindeki su şişelerini fırlatan halk, heyeti yuhaladı.

Kobanê hayalet kent görünümünde

T24, IŞİD saldırısı altındaki Kobanê'de

YPG Komutanı Sipan Hemo: IŞİD'in ağır silahları Türkiye'nindir

T24, IŞİD saldırısı altındaki Kobanê'de...

Binlerce kişi Kobane'ye destek için yürüdü

Kobane'de IŞİD saldırılarını protesto etmek ve bölge halkına destek için Taksim Tünel'den binlerce kişi Galatasaray Meydanı'na yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24