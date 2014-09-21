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Binlerce kişi Kobane'ye destek için yürüdü

Kobane'de IŞİD saldırılarını protesto etmek ve bölge halkına destek için Taksim Tünel'den binlerce kişi Galatasaray Meydanı'na yürüdü

21 Eylül 2014 20:57

IŞİD'in Kobane'de YPG'nin kontrolündeki bölgelere karşı başlattığı saldırı devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanında bölge halkıyla dayanışma eylemleri düzenlendi. İstanbul'da da Taksim Tünel'de toplanan binlerce kişi Galatasaray Meydanı'na yürüdü.

Radikal’de yer alan habere göre, saat 15.00'de Tünel'de toplanan kalabalığın yürüyüşüne önce barikat kuran çevik kuvvet ekibi tarafından izin verilmedi. Kalabalığın giderek artması üzerine yapılan görüşmeler sonunda polis barikatı kaldırıldı ve kitle Galatasaray Meydanı'na yürüdü. HDK ve HDP'nin çağrısıyla yapılan eyleme birçok kitle örgütü ve bazı siyasi partiler de destek verdi. Yürüyüş, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in yaptığı açıklamanın ardından Galatasaray Meydanı'nda son buldu.

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