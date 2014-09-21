Kobanê hayalet kent görünümünde

Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) ile YPG arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Suriye’nin Kobanê kenti yoğun dış göç nedeniyle adeta hayalet kent haline geldi. Kentte işyerleri açık değilken, savaş nedeniyle eğitim kaldırıldı. Elektriğin olmadığı kentte hemen hemen herkesin elinde silah var.

Son bir haftadır terör örgütü IŞİD ile YPG güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve yaşanan çatışmalardan dolayı yaklaşık 70 bin kişinin kenti terk ettiği Suriye’nin Kobanê kentine Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinden sınırdan tel örgüleri aşarak girdik.

Hikmet Durgun'un objektifinden Kobanê

Kobanê kenti, Suriye’de yaşanan iç karışıklıktan sonra en çok dış göç aldığı kentlerden bir tanesiydi. 19 Temmuz 2011 yılında PYD’nin kontrolün geçen ve çoğunluğu Kürtlerin yaşadığı kente Arap ve diğer ırklardan insanlar da gelip yerleşebiliyorlardı. PYD Lideri Salih Müslüm’in ailesinin de memleketi olan Kobanê PYD’nin en güçlü olduğu yerlerin başında geliyor. Arapça ismi Eyn-el Arap olan Kobanê’de PYD’nin kontrolü ele geçirmesinden sonra Kürtçe eğitim verilmeye başlanmış. Kente Kürtçe tabelalar yerleştirilmiş.

Kentti girerken insanları kentten yanlarında getirdikleri battaniyelerle çıktığı görülüyor. Kobanê’den Suruç’a gelinen geçiş güzergâhındaki yolu YPG koruyor. YPG insanların Kobanê’yi terk etmemesini istiyor ama gidenleri de zorlayarak "kalın" demiyor. Elektriğin olmadığı Kobanê’de savaş nedeniyle de eğitime ara verilmiş. Kısa bir süre öncesine kadar yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı Kobanê’de son bir haftadan beri IŞİD’in Kobanê köylerine yönelik saldırılardan dolayı halk kent merkezine de saldırır korkusu nedeniyle kent merkezini de terk ediyor. Aşırı terk etmeden dolayı Kent adeta hayalet kent görünümünde. IŞİD’in girdiği Kobanê köyleri ve çevre köylerinden de insanlar yerlerinden IŞİD korkusundan nedeniyle göç ediyorlar. Kobanê kent merkezi ve kent merkezine 20 kilometre uzaklık olan yerler YPG’nin denetiminde olurken, kent merkezinde YPG’nin kontrol noktaları görülüyor.

IŞİD ile YPG arasında yaşanan çatışmaların sesleri kent merkezinde duyulurken, çatışmanın dumanları da çok rahat bir şekilde görülebiliyor.

Kobanê’de hastanede IŞİD’in hastaneye yönelik attığı top atışları nedeniyle kimse kalmazken yaralananlar Mürşitpınar sınır kapısından Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılıyorlar.