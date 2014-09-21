IŞİD'den kaçan Suriyelilerin sığındığı Suruç'a giden 3 bakan yuhalandı

IŞİD'den kaçarak Türkiye'ye giren ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen Suriyelileri yerinde görmek için bölgeye giden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e Suruç'ta vatandaşlar tepki gösterdi. Sınır hattına geçen bakanlar, alanda durmak istemedi. İkinci kez alana gelen bakanlar ve beraberindeki heyet bölgede bulunan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bakanlara taş ve ellerindeki su şişelerini fırlatan halk heyeti yuhaladı. Bakanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş öğleden sonra beraberinde İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile birlikte Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

GAP Havaalanına indikten sonra helikopter ile Suriyeli sığınmacıların geçiş yaptıktan sonra ilk durağı olan Suruç ilçesine gelen Kurtulmuş, Ala ve Eker, Suriyelilerin dün geceden itibaren yerleştirildiği Yatılı Bölge Okulu'na geçti. Burada kalan Suriyeli sığınmacılar ile görüşen ve AFAD yetkililerinden bilgiler alan Kurtulmuş daha sonra okul bahçesinde toplanan kalabalığa hitap etti.

Dünden itibaren sığınmacı kabulüne başladıklarını ve şu ana kadar sınırı geçen Suriyeli sayısının 60 bini aştığını ifade eden Kurtulmuş şöyle konuştu: "Dün saat 13.00'te IŞİD güçlerinin yaklaşmasıyla sınırın karşı tarafında birikmiş olan Kobanili kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak bakımından onların hızla içeriye alınması kabul edilmesi süreci başladı. Dün akşam itibariyle 5 bin civarında olan bu sığınmacı, göçmen kardeşlerimiz bugün itibariyle 60 bini aşmıştır. Şu anda bulunduğumuz bölgede Yatılı Bölge Okulu'nda 600 Suriyeli, Kobani köylerinden gelmiş olan kardeşlerimiz var. Girenler kayıt altına alınmaya çalışılıyor, kontrollü bir şekilde sınırdan alınıyorlar. Maalesef IŞİD'in Kobani bölgesine yapmış olduğu saldırılar sonunda yaklaşık 20 köyün IŞİD kuvvetleri tarafından ele geçirilmesiyle birlikte oradan çok hızlı bir şekilde sınırımıza doğru bir göç dalgası geldi. Önceki gün başlayan bu hareketlilik karşısında ilgili birimlerimizce en iyi senaryodan en kötü göç senaryosuna kadar hepsine hazırlıklı olduk. Bu çerçevede 100 bini aşkın bir göçmen kitlesinin buraya gelmesi olasılığı dahi masadaydı. Dün itibariyle saat 13.00'te IŞİD güçlerinin yaklaşmasıyla sınırın karşı tarafında birikmiş olan Kobanili kardeşlerimizin can güvenliğini sağlamak bakımından onların hızla içeriye alınması kabul edilmesi süreci başladı. Biz, bize yardım çığlığı atarak elini uzatan herkese karşı elimizi uzatmak, evimizi açmak durumundayız. Suriye'den gelen kardeşlerimizin etnik kökeni, mezhebi, dini ne olursa olsun hepsini kabul etmek durumundayız."

Kurtulmuş, YİBO içerisinde de sığınmacıların barınması için okul bahçesine çadırlar kurulduğunu, sınırı geçerek Türkiye'ye gelen sığınmacıların büyük bölümünün ise yurt içindeki yakınlarının yanına gittiğini kaydetti.

‘IŞİD bir sebep değil, bir sonuçtur’

Türkiye sınırları içerisinde 1 milyon 250 binin üzerinde Suriyeli göçmen olduğunu da dile getiren Kurtulmuş, "IŞİD bir sebep değil, bir sonuçtur. Eğer siz Suriye'de ve Irak'ta halkın büyük çoğunluğunu oluşturan kitlelerin siyasal katılım süreçlerinin içinde olmasını sağlamazsanız Suriye'de ve Irak'ta her türlü istikrarsızlığın ortamını önünü açarsanız. İnsanlara kendini ifade etme imkanını tanımazsanız bugün IŞİD'i yenersiniz ama Allah korusun yarın başka şeyler çıkar. Bunun bir tarafını insani yardım meselesi olarak görüyorsak diğer tarafını da bölgenin siyasal bütünlüğü ve siyasal istikrarı olarak gördüğümüzün bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir kişinin dahi göçmen durumuna düşmesi aslında insanlık için bir suçtur, bir ayıptır. Bu bölgede yüz binlerce insan göçmen durumuna düştü. Türkiye sınırları içerisinde 1 milyon 250 binin üzerinde Suriyeli göçmenler var. Bir gün içerisinde Kobani bölgesinden 60 bin kişiyi Türkiye, sınırları içerisine aldı. Ayrıca yaklaşık 30 bin civarında Yezidi, Türkiye sınırları içerisine kabul edildi. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama esas beklediğimiz hiçbir kardeşimizin göçmen durumuna düşmemesidir" diye konuştu.

Bakanlara tepki

Kurtulmuş ve beraberindeki bakanlar, Suriyeli çocuklarla yakından ilgilenip, tercümanlar aracılığıyla bazı Suriyelileri dinledi. Kurtulmuş, Ala ve Eker daha sonra Kobanı sınırındaki Mürşitpınar Köyü'ne hareket etti. Sınır hattına geçen bakanlar, alanda durmak istemedi. İkinci kez alana gelen bakanlar ve beraberindeki heyet bölgede bulunan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Bakanlara taş ve ellerindeki su şişelerini fırlatan halk, heyeti yuhaladı. Bakanlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşlar yaşadıkları sıkıntılardan şikayetçi olduklarını ifade ettiler.