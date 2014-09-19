IŞİD'den kaçan Suriyelilerin Türkiye'ye geçmesine izin verildi

Suruç ilçesinde, terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırılarından kaçan ve sabah saatlerinden itibaren sınırda bekleyen Suriyeliler, Türkiye'ye alınmaya başlandı. Alınan bilgiye göre, Rakka'ya bağlı Tel Abyad ile Aynel Arap bölgesi arasında, IŞİD ile Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam ediyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da sınırın açılmasıyla ilgili "Ölüm tehdidiyle Suriye ve başka ülkelerden sınırımıza sığınmak isteyen insanları alacağız. Sınırımızdaki 4 bin kardeşimizin ihtiyacı karşılanacak, bu bir insani görevdir" dedi.

Güvenlik güçleri, Suruç ilçesine bağlı Oylum Mahallesi sınır hattındaki Suriyelilerin sayısının artması üzerine sığınmacıların geçişine izin verdi. Tel örgüleri açan jandarma ekiplerinin kadın ve çocuklara yardım ettiği görüldü. Sınırdan alındıktan sonra oluşturulan güvenlik alanında toplanan Suriyelilerin, Oylum köyündeki boş bir okula gönderileceği öğrenildi. Bu arada sınırın karşısındaki çatışma sesleri Oylum köyünden de duyuluyor.

Sınırda mayına basan kadın yaralandı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tehdidinden kaçan ve geçişlerine izin verilmediği için sınır hattında bekleyen Suriyelilerin, Türkiye'ye alınmamasını protesto eden kalabalığın tellerin olduğu bölgeye yönelmesine güvenlik güçleri izin vermedi. İzin verilmemesi üzerine 100 kişilik grubun taş atmaya başlaması üzerine polis ve askerler müdahale etti.

Biber gazlı ve tazyikli suyla yapılan müdahalenin ardından kalabalık, sınır hattından uzaklaşmak zorunda kaldı. Grubun ayrılmasının ardından güvenlik güçleri Suriyelilerin beklediği bölgeye 200 metre uzaklıkta barikat oluşturarak, sınır hattına geçişlere izin vermedi.

Bu gerginlik sırasında Suriye tarafında sınıra doğru gelen 50 yaşlarındaki bir kadının bastığı mayın infilak etti.

Suriye tarafında da endişeye yol açan patlamada yaralanan kadın, battaniye ile sınır tellerinden geçirildi ve otomobille Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sınırda yaşanan gerginlik ve Suriyelilerin sınır hattında bekleyişi devam ediyor.