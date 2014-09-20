Davutoğlu'ndan Suriyeli mülteci yorumu: Tarih bu yükü yüklediyse...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin, "Can korkusu ile ülkemize gelen kardeşlerimizi ırk, din, etnisite, mezhep farkı gözetmeksizin misafir etmeye kararlıyız. Tarih üzerimize bu yükü yükledi ise aziz milletimiz yine bunun hakkını verecek, mazlumlara kucağını açacaktır” ifadesini paylaştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başbakan olarak KKTC'nin ardından kardeş Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek "Değerli dostum Sayın İlham Aliyev'le iki ülke arasındaki derin dostluğu nasıl daha da ileriye götüreceğimizi konuştuk" bilgisini verdi.

"Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her konuda Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek" ifadesine yer veren Başbakan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bakü'deki temaslarım sırasında Suriye sınırımızdaki gelişmeleri de yakından takip ettim. Can korkusu ile ülkemize gelen kardeşlerimizi ırk, din, etnisite, mezhep farkı gözetmeksizin misafir etmeye kararlıyız. Tarih üzerimize bu yükü yükledi ise aziz milletimiz yine bunun hakkını verecek, mazlumlara kucağını açacaktır."