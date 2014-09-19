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CHP'den Suriyelilerin Türkiye'ye girişiyle ilgili hükümete destek geldi

CHP'li Faruk Loğoğlu: Irak ve Suriye'de olup bitenlerden en başından bu tarafa AKP hükümetlerinin sorumlu olduğunu unutmamak lazım

19 Eylül 2014 18:23

CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu, Irak Şam İslam Devleti örgütünden  (IŞİD) kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 4 bin Suriyeli için "Sınır kapısının açılması kararını yerinde buluyorum, doğru bir hareket. Neticede Türkiye'nin gerçek anlamda hayatları tehlikede olan insanlara kucağını açması lazım, biraz gecikerek de olsa sınır kapıları açıldı. Bu insanlara gereken kolaylık sağlanmalıdır" dedi. 

CHP'li Faruk Loğoğlu, Türkiye sınırının IŞİD'den kaçan Suriyelilere açılmasını İnternet Haber’den Nesrin Yılmaz'a değerlendirdi.

Loğoğlu şunları söyledi:

 

Türkiye'nin işi dahada zorlaşıyor

 

"Özellikle komşu Irak ve komşu Suriye'de gelişmelerin nasıl olacağını kestirmek mümkün değil. Bu son gelişme, IŞİD'in bazı köyleri ele geçirmesi neticesinde ortaya çıktı, IŞİD bu ilerleyişini sürdürdüğü taktirde daha fazla insan ülkemize gelebilir. Türkiye'nin her halükarda daha fazlasına hazırlıklı olması lazım. Kış mevsimi de yaklaşıyor, o bakımdan, Türkiye'nin işi daha da zorlaşıyor.

Buna siyasi bir yorum eklemek gerekirse; Irak ve Suriye'de olup bitenlerden en başından bu tarafa AKP hükümetlerinin sorumlu olduğunu unutmamak lazım. Ama biz insani görevimizi yapmak durumundayız ve bu insanlara imkânlarımızın el verdiği ölçüde kolaylığı da sağlamak durumundayız" dedi.

 

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