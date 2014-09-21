YPG Komutanı Sipan Hemo: IŞİD'in ağır silahları Türkiye'nindir

Yaklaşık 80 bin kişinin IŞİD korkusundan göç ettiği Kobanê’ye giren T24 Muhabiri Hikmet Durgun, Kobani kent merkezinde YPG Komutanı Sipan Hemo’yla görüştü. Hemo, son bir haftada 250 IŞİD üyesini öldürdüklerini, Türkiye’den ise yüzlerce kişinin Kobanê’ye gelerek YPG'ye katıldığını söyledi. "IŞİD’in ağır silahlarının çoğunun Türkiye’nin silahları" olduğunu öne süren Hemo, "IŞİD’in saldırıları ilk değil ama ilk defa bu kadar çok sağır silahlarla saldırıyorlar" diye konuştu.

T24 Kobane 'de

Türkiye’nin ve Dünyanın kamuoyunda olan Suriye’nin Kobani kentinde IŞİD saldırılarından dolayı yaşanan yoğun göç nedeniyle yaşananları ve YPG ile IŞİD arasında yaşanan çatışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Kobani’ye giren T24 Muhabiri Hikmet Durgun YPG’nin Kobani komutanlarından Sipan Hemo’yla görüştü.

'IŞİD çok ağır silahlarla saldırıyor'

” IŞİD çeteleri çok ağır silahlarla saldırıyorlar. IŞİD karada çok savaşmıyor. Ağır silahlarla saldırıyor” diyen Hemo, IŞİD’in saldırılar karşısında halkın büyük bir fedakarlığı ve direnişin var olduğunu söyledi. Hemo,şöyle devam etti:

”Kobani’de mücadele edebilen insanlar Kobani’de kalıyor. Daha çok yaşlı kadın, çocuk göç ediyor. Türkiye’den de insanlar Kobani’ye gelip IŞİD’e karşı savaşıyorlar. Son birkaç gün yüzlerce kişi Türkiye’den gelip YPG’ye katıldı. Hepsini eğitimden geçireceğiz. IŞİD saldırılar başladığından bu yana 250 IŞİD’çi öldürüldü. YPG IŞİD’e büyük darbeler verdi. Ağır silahları ele geçirildi. Doçka ve Tankları ele geçirildi. IŞİD’in ağır silahları çoğu Türkiye’nin silahlarıdır. IŞİD’in saldırıları ilk değil ama ilk defa bu kadar çok sağır silahlarla saldırıyorlar.”