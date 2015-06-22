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Dünya

IŞİD’de kaç Türk var?

Filistinli gazeteci Abdel Bari Atwan, “İslam Devleti’nin İçinde” kitabında bu soruya yanıt verdi

22 Haziran 2015 22:10

Filistinli gazeteci ve araştırmacı Abdel Bari Atwan, “İslam Devleti’nin İçinde” kitabında “IŞİD’de 2 bine yakın Türk savaşçı olduğunu” ileri sürdü. 

The New York Review of Books, El-Kaide araştırmalarıyla tanınan Filistinli gazeteci Abdel Bari Atwan’ın University of California Press’ten Eylül ayında çıkacak “Inside The Islamic State” (İslam Devleti’nin İçinde) kitabı hakkında bir değerlendirme yazısı yayımladı. 

Yazıyı yazan Malise Ruthven, Raialyoum adlı Arapça gazetenin yayın yönetmeni olan Atwan’ın kitabını Türkiye-Suriye sınırında yaptığı araştırmalar, internet üzerinden söyleşiler ve liderle görüşmelerine dayanarak yazdığı belirtti. Hakkında “Arap dünyasının en saygın gazetecilerinden” denilen metinde, Atwan’ın 2014’ün sonlarına doğru bölgeye gittiği belirtilirken kitapta geçen “İslam Devleti için savaşanların 100 bini aştığı” ifadesi aktarıldı. Ruthven, kitapta “IŞİD savaşçıları arasındaki Türk gönüllülerin sayısının da 2 bine yakın olduğunun yazıldığını” belirtti.  

 

Bakan: DEAŞ üyesi Türk vatandaşı 500-700 civarında 

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak 2015’te yaptığı açıklamada Türkiye vatandaşı ve IŞİD üyesi olan 500-700 kişi olduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, KKTC ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada “Türk vatandaşı olan DEAŞ üyesi sayısı 500-700 civarında. Avrupa ülkelerinden daha az” ifadelerini kullanmıştı. 

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