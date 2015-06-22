500 metrelik IŞİD tünelinin ucu Türkiye'ye mi kazılıyordu?

YPG ile Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Burkan El-Fırat güçlerinin IŞİD militanlarından temizlediği Türkiye’nin sınırındaki Tel Abyad’da 500 metre uzunluğunda bir tünel bulundu. IŞİD’in hem saldırılardan korunmak hem de Türkiye topraklarına açılan bir hat oluşturmak için açtığı sanılan tünelin, örgütün Tel Abyad’ı yitirmesiyle yarım kalmış olabileceği kaydedildi.

Yüksekliği 2 metre

Rojava’da Hawar adıyla yayın yapan haber ajansı ANHA’nın haberine göre, YPG ve Burkan El-Fırat güçleri, Tel Abyad’ı IŞİD’ten aldıktan sonra yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında kentin güneyinde bir tünel buldu. Derinlik olarak yerin 3 metre dibinde kazılmış olan tünelin yüksekliği 2 metre, genişliği ise 1-1.5 metreyi buluyor.

IŞİD’in 500 metre uzunluğundaki bu tüneli, YPG’lilerin ve uçakların hava saldırılarından korunmak amacıyla yaptığı sanılıyor. Haberdeki bir iddiaya göre ise, IŞİD militanları bu tüneli Türkiye’ye kadar götürerek gerekli askeri ve yaşamsal ihtiyaçlarını sağlamak için kazdı.

Tüneli bulanlardan YPG üyesi Kemal Civan, kenti temizledikten hemen sonra arama taramanın başladığını belirterek şunları söyledi: “Bu faaliyet sırasında çetelerin kent içinde ve çevresinde kazdığı bir çok tüneli fark ettik. Ancak anlaşılan çeteler bu tünelleri bitirmeye zaman bulamadılar. Sanırım bu tüneller yoluyla Türkiye topraklarına açılan bir hat oluşturmak, yine bir hattını da kent merkezine ulaştırmak istiyorlardı. Yine güçlerimize karşı direnebilme ve korunma amacıyla da kullanmak istemişlerdir. Kentte uzun süre tutunabileceklerini hesaplıyorlardı. Ancak YPG ve Burkan El Fırat güçlerinin hamlesine karşı fazla tutunamadılar.”