'MEB okullarında Twitter, Facebook ve Samanyolu yasak, IŞİD siteleri serbest!'

Radikal yazarı Ezgi Başaran, "MEB'e bağlı okullarda Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerinde dolaşımın yasaklandığını ancak IŞİD propagandası yapan sitelerdeki kesme videolarını sansürsüz izlemenin" serbest olduğunu yazdı.

Başaran'ın Radikal'de "Facebook yasak, Samanyolu yasak, IŞİD vahşeti serbest" başlığıyla yayımlanan (22 Haziran 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

MEB'e bağlı okullarda Facebook'ta dolaşması Twitter'da mesaj yazması, Blogspot'ta yazı okuması yasak. Peki ne serbest? IŞİD propagandası yapan sitelerdeki kesme videolarını sansürsüz izlemek!Siyasetçilerin ezbere kalıplarıyla dile dökmem gerekirse; devletimiz vatandaşını korumak ‘noktasında’ çok hassas bir yapıya sahiptir.

Çok da tutarlıdır. Ölürsün failini bulamaz, ‘Hop!’ dersin terörist ilan eder, hapse tıkar. Kafana üst geçit düşer, bina tepene yıkılır, şantiyedeki madendeki sorumsuzlukların kurbanı olursun, fıtrata fatura çıkarır, aradan çekilir.

Ama hassastır yani. Vatandaşını korumak söz konusu olduğunda gerekli yasakları gereğinden fazla ve geniş çaplı olacak şekilde yürürlüğe koyar.

“Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” bizde devletin temelidir.

Bununla ilgili size çok minik bir örnek. Devlet-vatandaş ilişkisiyle ilgili bir tatlı ipucu.

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Devlet okullarında –ilköğretim, lise farketmez-, internet MEB üzerinden TTNET tarafından sağlanıyor. Dolayısıyla hepsinin güvenlik ayarları tek bir merkezden yönetiliyor. Buna göre, malumunuz olduğu üzere, öğrencilerin –sonuç itibariyle öğretmenlerin de- internette dolaşmasının belli sınırları var. Yani resmi okulların bünyesinden internete girdiğinizde öyle her siteye giremiyorsunuz. Hatta dünyanın artık tüm ekonomik ve siyasi politikalarının parçası olan teknoloji devlerinin adreslerine de uğrayamıyorsunuz.

Facebook: YASAK

Youtube: YASAK

Twitter: YASAK

Skype: YASAK

Tüm Wordpress uzantılı siteler: YASAK

Tüm Blogspot uzantılı siteler: YASAK

Buralara girmeye çalıştığınızda karşınıza şu ibare çıkıyor: “Bu siteye erişim Milli Eğitim Bakanlığı internet erişim güvenliği politikası nedeniyle, Türk Telekom A.Ş. tarafından kurumsal güvenlik hizmetleri kapsamında kısıtlanmıştır.”

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Yakın bir zamana kadar Memurlar.net, Kamudanhaber.com, Kamuajans.com da yasaklıydı, 15 gün önce açıldı.

Amma velakin yerine Samanyolu kapandı.

Evet, evet, devletin yeni (halihazırda müstafi) sahiplerinin eski dostu/şimdiki düşmanı Cemaat’in yayın organı Samanyolu Haber’in sitesine artık girilemiyor.

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