'IŞİD, Musul'daki etkisini kaybediyor'

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Sait Memuzini, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları nedeniyle, terör örgütü IŞİD'in kentteki etkisinin kırıldığını söyledi. Memuzini, hava saldırılarında sürekli kayıp veren IŞİD militanlarının büyük bir korku ve panik içinde olduklarını belirtti.

Memuzini, gece eski Musul bölgesine düzenlenen saldırıda, "aralarında Alman vatandaşı 7 militanın da olduğu birçok terörist ile 'Musul şeriat mahkemesi başkanı' Hasan Cubur'un öldürüldüğünü" ifade etti.

Hava saldırılarında sürekli kayıp veren IŞİD militanlarının büyük bir korku ve panik yaşadıklarını dile getiren Memuzini, şöyle konuştu:

"ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, hava saldırıları sonucu IŞİD'in kentteki hareket kabiliyeti düştü. Örgütün Musul üzerindeki eski etkisi kalmadı. Musul'u kurtarma operasyonu haberleri de örgütü tedirgin ediyor. Çatışmaların olabileceği bölgelerdeki tüm evlere bomba ve patlayıcılar yerleştirerek tuzaklar hazırlıyorlar. Bu arada yabancı IŞİD militanları ile Iraklı teröristler arasında anlaşmazlıkların başladığı haberini alıyoruz. Iraklı olmayan birçok teröristin Musul'u terk ederek, Suriye'nin Rakka kentine kaçtığını öğrendik."

'Bombardımanın etkisi'

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları da Memuzini'nin açıklamalarını teyit ediyor.

Görgü tanıklarından Semir Muslavi, savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle kentte sürekli ambulans sesi geldiği belirterek, "Teröristler, en çok hava saldırılarında kayıp veriyor. Musul'daki morglar, terörist cesetleriyle doldu. Saldırılar, militanların paniklemesine ve daha kısıtlı hareket etmesine neden oluyor" dedi.

Kente çok az elektrik verildiğini anlatan Muslavi, "Onun dışındaki elektriği jeneratörlerden elde ediyoruz. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Eğer bulabilirsek bir mutfak tüpünün fiyatı 38 dolar, bir litre benzinin fiyatı ise 1,5 dolar civarında. Gıda ürünleri çok pahalı. İlaç yok denecek kadar az. Musul halkının bu hayata tahammülü kalmadı" diye konuştu.

Örgütün "sürekli birilerini idam ettiğini" iddia eden Muslavi, en son suçu açıklanmayan bir kadının kafası kesilerek infaz edildiğini söyledi.