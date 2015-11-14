IŞİD, El Kaide, yalnız kurtlar... Paris'teki katliamı kim yaptı?

Tüm dünyayı yasa boğan Paris katliamında resmi rakamlara göre en az 132 sivilin hayatını kaybetti. 250’den fazla yaralıdan 80’inin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Fransa, saldırının şokunu atlatmaya çalışırken dünya bu korkunç eylemi kimin, neden yapmış olabileceğini tartışıyor. IŞİD'in resmi yayın organı El Hayat Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada, saldırıları örgütün üstlendiği öne sürüldü ancak bu iddia yalanlandı. Hürriyet’te yer alan habere göre, saldırıyla ilgili başlıca senaryolar şöyle:

1) IŞİD’in Suriye misillemesi

Paris’te restoranları, bir konser salonunu ve ülkenin en büyük stadının bulunduğu semti vuran eş zamanlı saldırılarda sorumluğu üstlenen henüz yok, ancak ilk akla gelen şüpheli IŞİD. Terör örgütü daha önce Avrupa’daki sempatizanlarına kendi başlarına davranıp saldırılar düzenlemeleri çağrısı yapmıştı. Suriye’de savaşa katılan 520 Fransız vatandaşı olduğu sanılıyor. Daha önce Suriye’de savaşan 250 Fransız vatandaşının da Fransa’ya geri döndüğü tahmin ediliyor. Fransa ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun son bir buçuk yıldır hava saldırılarını artırmış ve son haftalarda bir kara harekatı da gündeme gelmişti. IŞİD’in Paris’i bu nedenle vurmuş olabileceği söyleniyor.

Saldırı ayrıca, Batılı ülkeler ve bölgesel güçlerin bugün Viyana’da bir araya gelerek Suriye’de dört yıldır süren savaşı sonlandırmak için olası çözüm yollarını ve terörle mücadeleyi tartışacağı toplantının öncesinde gerçekleşti.

2) El Kaide’nin dönüşü

Paris 10 ay önce Charlie Hebdo saldırılarıyla sarsılırken, IŞİD’in yanı sıra El Kaide unsurları da suçlanmıştı. Usame Bin Ladin’in ölümünden beri IŞİD’in gölgesinde kalan bu terör örgütünün Batı başkentlerinde büyük bir saldırı düzenlemesinden endişe ediliyordu. El Kaide’nin böylece yeniden “reklamını yaparak” IŞİD’e kaptırdığı cihatçı gençleri kendisine çekmeye çalışabileceği öne sürülmüştü.

3) Yalnız kurtlar

Üçüncü teoriye göre saldırının arkasında bir grup “yalnız kurt” olabilir. Fransa’nın Toulouse ve Montauban kentleri ile Brüksel’de 2012’de terör saldırıları düzenleyen Muhammed Merah ve Mehdi Nemmouche, doğrudan hiçbir örgüte bağlı olmayan “cihatçı yalnız kurtlar” olarak tanımlanmıştı. Son Paris saldırısının büyüklüğü ve eş zamanlılığı bu teoriyi zayıflatıyor, ancak henüz hiçbir terör örgütünün eylemi üstlenmemesi de dikkat çekiyor.

IŞİD iddiası yalanlandı

IŞİD'in resmi yayın organı El Hayat Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada, saldırıları örgütün üstlendiği ve eylemleri "mucize" olarak tanımladığı öne sürüldü ancak bu iddia doğrulanmadı. İddiayı ilk ortaya atan New York Times muhabiri Rukmini Callimachi oldu. Ancak Callimachi'nin aktardığı bu bilgiler, başka meslektaşlarınca yalanlandı. Charlie Winter adlı uzman da El Hayat'ın bugünkü sayısında böyle bir açıklama olmadığını belirtti.