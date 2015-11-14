Paris'teki saldırıda yaralanan gazeteci, katliamdan kaçışı görüntüledi

Paris'te gerçekleşen saldırılarda en fazla kaybın olduğu Bataclan konser salonuna yapılan saldırı, burada yaralanan gazeteci Daniel Psenny tarafından kaydedildi ve Fransız Le Monde gazetesi tarafından yayınlandı.

Saldırı ABD'li Eagles of Death Metal grubun salonda gerçekleşen konseri sırasında meydana geldi. Saldırıda en az 128 sivil hayatını kaybetti.

Görüntülerde, katliamdan canlı kurtulanların konser salonundan koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Ancak yaralanan bazı kişilerin kapının önünde hareketsiz bir şekilde uzandığı görülüyor.

Kaçan kadınlardan birinin "Bayım, hamileyim, yalvarıyorum" dediği duyuluyor.

Ayrıca katliamdan kurtulmak için balkondan sarkan bir kadın, uzun bir süre bu şekilde bekledikten sonra sağ kurtulanlar tarafından balkona çekiliyor.