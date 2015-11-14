Türk sporcularla birlikte Paris'te bulunan Tekvando Federasyonu Başkanı: İlk şoku atlattık

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan saldırıların ardından tekvando turnuvası için ülkede bulunan milli sporcular ve Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin saldırılar sonrasında büyük korku yaşadı. Şahin, “Otel dışına güvenlik nedeniyle çıkmıyoruz. Yaşanan olayda ilk şoku atlattık” dedi.

Hürriyet’in sporx.com adlı siteye dayandırdığı habere göre; olimpiyat yolunda mücadele eden sporculardan Servet Tazegül, Nur Tatar, Yunus Sarı, İpek Çiğdem, Fırat Bozan, Umut Birlik ve Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dün gece Paris'te yaşanan terör saldırıları sonrası panik yaşadı.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Otel dışına güvenlik nedeniyle çıkmıyoruz. Olayın ilk olduğu saatlerde ve devamında sporcularımız da biz de korku yaşadık. Ancak sağlık durumumuz iyi. Yaşanan olayda ilk şoku atlattık. Sporcularımızın morali bozuk olsa da, yarın yapılacak olan puan turnuvasına katılacağız. Şu saatlerde Fransa polisi Paris'e giriş-çıkışı yasakladığı için şampiyonanın yarın yapılıp yapılmayacağı belli değil. Şampiyona salonu kalabalık olacağı için belki de iptal olabilir. Burada alarm verilmiş durumda. Pazar günü Fransa saat 11'00'de Türkiye'ye dönmüş olacağız" dedi.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in bu açıklamalarının ardından Paris'te hafta sonu yapılacak tüm spor organizasyonlarının iptal edildiği açıklandı.