Paris'teki katliam öncesi Bataclan'da konser verecek olan grup üyeleri hayatta mı?

Fransa'yı kana bulayan saldırılarda en çok ölüm Amerikalı Eagles of Death Metal (Death Metal Kartalları) topluluğunun konseri öncesinde yaşandı. Grup üyelerinin Bataclan konser salonundaki katliam sonrası akıbetleri bilinmiyordu. Grubun davulcusu Julian Dorio'nun eşi Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, grup üyelerinin kaçmayı başardığını söyledi.

Paris’e 11 Eylül terörünü yansıtan 13 Kasım saldırılarında en çok kurban, Amerikalı müzik grubu Eagles of Death Metal’in sahneye çıkacağı Bataclan konser salonunda yaşandı. Konsere bir saat kala içeri giren saldırganlar otomatik silahlarla konser salonundakileri taradı.

Salonun uzak bölümlerinde önce bu sesler şovun parçası sanıldı ama etraf kan gölüne dönünce gerçek anlaşıldı. Bir grup müzikseveri rehin alan saldırganlardan bir kısmı kendisini havaya uçurunca ölü sayısı arttı, ardından polis eylemi sonlandırdı.

Öldükleri yönünde iddialar vardı

Birkaç saat boyunca Eagles of Death Metal üyelerinden haber gelmedi. Hepsinin öldürüldüğü iddiaları sosyal medyada dolaştı.

TSİ 02.00 sularında grubun Facebook sayfasından şu mesaj paylaşıldı: “Üyelerimizin ve ekip arkadaşlarımızın nerede olduğunu ve güvende olup olmadıklarını hala tespit etmeye çalışıyoruz. Düşüncelerimiz bu trajik olaydan etkilenenlerle beraber.”

Bir süre sonra grubun davulcusu Julian Dorio’nun eşi Washington Post gazetesine konuştu ve “Grup üyeleri güvende. Sahnedeki herkes kaçmayı başardı” dedi.