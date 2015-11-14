T24 LogoT24 Logo
Gündem

Paris'teki katliam öncesi Bataclan'da konser verecek olan grup üyeleri hayatta mı?

En az 128 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda en çok kurban Eagles of Death Metal’in sahneye çıkacağı Bataclan konser salonunda yaşandı

14 Kasım 2015 13:16

Fransa'yı kana bulayan saldırılarda en çok ölüm Amerikalı Eagles of Death Metal (Death Metal Kartalları) topluluğunun konseri öncesinde yaşandı. Grup üyelerinin Bataclan konser salonundaki katliam sonrası akıbetleri bilinmiyordu. Grubun davulcusu Julian Dorio'nun eşi Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, grup üyelerinin kaçmayı başardığını söyledi.

Paris’e 11 Eylül terörünü yansıtan 13 Kasım saldırılarında en çok kurban, Amerikalı müzik grubu Eagles of Death Metal’in sahneye çıkacağı Bataclan konser salonunda yaşandı. Konsere bir saat kala içeri giren saldırganlar otomatik silahlarla konser salonundakileri taradı.

Salonun uzak bölümlerinde önce bu sesler şovun parçası sanıldı ama etraf kan gölüne dönünce gerçek anlaşıldı. Bir grup müzikseveri rehin alan saldırganlardan bir kısmı kendisini havaya uçurunca ölü sayısı arttı, ardından polis eylemi sonlandırdı.

 

Öldükleri yönünde iddialar vardı

 

Birkaç saat boyunca Eagles of Death Metal üyelerinden haber gelmedi. Hepsinin öldürüldüğü iddiaları sosyal medyada dolaştı.

TSİ 02.00 sularında grubun Facebook sayfasından şu mesaj paylaşıldı: “Üyelerimizin ve ekip arkadaşlarımızın nerede olduğunu ve güvende olup olmadıklarını hala tespit etmeye çalışıyoruz. Düşüncelerimiz bu trajik olaydan etkilenenlerle beraber.”

Bir süre sonra grubun davulcusu Julian Dorio’nun eşi Washington Post gazetesine konuştu ve “Grup üyeleri güvende. Sahnedeki herkes kaçmayı başardı” dedi. 

ETİKETLER

Eagles of Death Metalkonserpariskatliambataclonkonser salonu

İlgili Haberler

10 maddede Paris katliamı: Şu ana kadar neyi biliyoruz?

Resmi rakamlara göre ölü sayısı en az 129, 99'u yaralı 352 yaralı olduğu belirtiliyor

Paris'te katliamdan kurtulan Türk: Bir kadının gözüne kurşun isabet etti, kafasını tutup yere yıkıldı

Kanlı saldırılardan sağ kurtulan görgü tanıkları yaşadıkları anları anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24