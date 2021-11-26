İşçiyi makamından kovan AKP’li başkan hakkında 'kadına şiddet'ten suç duyurusu

EMEP Ordu İl Başkanlığı, belediyede çalışan işçiye hakaret edip makamından kovan AKP'li Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında "kadına şiddet uygulandığını" belirterek suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in sendikadan istifa etmeyen kadın işçiye makamında hakaret edip kovmasının yer aldığı görüntülerin gündem olması nedeniyle Emek Partisi (EMEP) Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Poyraz, "Belediye başkanının, işçi kadına bağırması, kovması, hakaret etmesi de kadına yönelik şiddet kapsamındadır. Ayrıca sendika hakkına saldırıdır. Bu nedenle suç duyurusu yaptık" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde suç duyurusu yapmayı uygun bulduklarını belirten Poyraz, Ordu Adliyesi önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gürgentepe Cumhuriyet Savcılığı’na iletilmek üzere suç duyurusu dilekçemizi Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettik. Suç duyurumuzun özü, hem kadına yönelik şiddet hem de sendika seçme hakkının ihlal edilmesidir. Belediye başkanı hakkında sendikal özgürlüğü engellemek, tehdit suçlarından kamu davası açılmasını talep ettik. Makamlar keyfi davranış içinde olma hakkını vermiyor. Belediye başkanları seçimle de gelse işverendir. Yasalara uymak zorundadır. Gürgentepe halkına yaşanabilir bir ilçe sağlama yükümlülüğü yanında çalışanların da demokratik haklarını kullanabilmelerine saygı göstermeliler. Görüyoruz ki, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, yasaların dışında kendine göre davranma, işçilere hakaret etme, hangi sendikaya üye olacaklarına karar verme hakkını kendinde görebiliyor. Emek Partisi olarak bu keyfiyetin bir bedeli olması gerektiğine inanıyoruz ve bu nedenle suç duyurumuzu taptık. Takipçisi olacağız"

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