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AKP'den şehit yakınına hakaret eden belediye başkanı hakkında açıklama: Orada küfür yok, cezası neyse veririz

Belediye işçilerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı belirtilen Yaşar Şahin'in kendisiyle görüşmek için gelen şehit yakını ve belediye işçisi olan Sevinç Karaca'yı hakaret ederek odasından kovduğu anların görüntüleri ortaya çıkmıştı

13 Kasım 2021 10:12

AKP, Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında makamında şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca'ya hakaret etttiğinin ortaya çıkmasının ardından disiplin soruşturması başlattı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.

2019’da yaşanan ve önceki gün ortaya çıkan görüntülere göre, AKP'li Ordu Gürgentepe İlçe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ile şehit yengesi ve belediyenin temizlik işçisi Sevinç Karaca arasında “sendika” kaynaklı bir tartışma yaşanıyor. İkili bir süre tartıştıktan sonra Karaca’nın “yalan konuşuyorsunuz” sözleri üzerine Şahin, “Terbiyesizlik etme. Bana yalancı diyecek alçaklık burada bulunmadı. Çık dışarı, çık” diye bağırıyor ve odadan çıkartıyor. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine AKP, Şahin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işleminini başlatıldığını söyledi. Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.

Söz konusu görüntüler ile şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan olayının karşılaştırılmasını isteyen Özhaseki, şunları söyledi:

“Orada küfür yok. İkisi birbiriyle ölçülmez, asla birbirine emsal teşkil edecek olay değil. Birinde direkt şehide sinkaf etme var. Kendilerine bahane bulmasınlar. Bu, milletvekilinin ahlaksızlığını, küfürünü hafifletmez. Yani o milletvekilini kurtarmaz bu iş.”

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