AKP'den şehit yakınına hakaret eden belediye başkanı hakkında açıklama: Orada küfür yok, cezası neyse veririz

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işleminini başlatıldığını söyledi. Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.

Söz konusu görüntüler ile şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan olayının karşılaştırılmasını isteyen Özhaseki, şunları söyledi:

“Orada küfür yok. İkisi birbiriyle ölçülmez, asla birbirine emsal teşkil edecek olay değil. Birinde direkt şehide sinkaf etme var. Kendilerine bahane bulmasınlar. Bu, milletvekilinin ahlaksızlığını, küfürünü hafifletmez. Yani o milletvekilini kurtarmaz bu iş.”