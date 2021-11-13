Şehit yakınına hakaret eden AKP'li belediye başkanının yeni görüntüleri ortaya çıktı; kalabalık bir işçi grubunu da istifaya zorlamış

Biri şehit yakını iki kadın işçiyi makam odasında hakaret ederek sendikadan istifaya zorlayan AKP'li Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in kadınları, kalabalık bir işçi grubuyla birlikte da istifaya zorladığı yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Oda TV'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, ilk görüntülerdeki söz konusu hakaretler 2019 yılının haziran ayında yaşandı. Gürgentepe'nin daha önceki AKP'li belediye başkanı, işçileri Belediye-İş Sendikası'na üye yaptırmıştı. Ancak 2019 mart seçimleri sonrasında ilçenin yeni belediye başkanı olan Yaşar Şahin, belediye çalışanlarının sendikadan ayrılmalarını istedi. Buna direnen belediyedeki temizlik işçisi Sevinç Karaca'nın ise işine son verildi. Sevinç Karaca’nın aynı zamanda 1996 yılında Hakkari Şemdinli'de şehit olan Jandarma Er Sezgin Karaca'nın da yengesi olduğu ortaya çıktı. Üstelik ilçede Şirinköy Şehit Sezgin Karaca İlkokulu olarak şehidin adının verildiği bir okul bulunduğu öğrenildi.

Sevinç Karaca, 4 yıldır çalıştığı belediyedeki işinden AKP'li Başkan Şahin tarafından kovulunca hukuki süreç başlattı. AKP'li Şahin'in Sevinç Karaca'ya yaptığı hakaretlerin görüntüleri de mahkeme dosyasına girdi. Şahin, şehit yakını Karaca'ya, "alçak", "terbiyesiz", "lan" şeklinde hakaretlerde bulunuyor.

Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Yaşar Şahin'in makam odasında çekilen ve kalabalık bir işçi grubunu istifaya zorladığı yeni bir görüntü ortaya çıktı. Videoda aralarında şehit yakını Sevinç Karaca'nın da olduğu 20-30 kadar işçiyi makam odasında karşısına dizen Şahin, işçilere tek tek "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye soruyor.

"Ben yönetemeyeceğim adamı atarım"

Öfkeli olduğu gözlenen Şahin, işçilere hitaben "Ben yönetemeyeceğim adamı atarım, bu dik kafaları atacağım da zaten. Size bu güveni kim veriyorsa o başkanlarınızla çalışırsınız. Ben belediyeyi düzeltelim diyorum, adam gibi yönetelim diyorum pazarlık yapıyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.

Şehit yakınını odasından kovuyor

Şehit yakını Sevinç Karaca'ya da aynı soruyu yönelten Şahin, "İstifa etmeyi düşünmüyorum" yanıtını alınca "Sen bu kadar delikanlıysan, ben o kadar enayi değilim" diyerek Karaca'yı odasından kovuyor.

Belediye başkanının danışmanından işçilere istifa mesajı

Şahin'in yüz yüze istifalarını istediği işçilere danışmanının mesaj attığı da ortaya çıktı. Whatsapp gruplarından atılan mesajlarda "Arkadaşlar sendikadan istifa edecek olanlar için yarın akşama kadar süre var. En son yarın akşam istifa çıktılarınızı getirir misiniz" ifadelerine yer verildi.

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