AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Belediye işçilerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı iddia edilen Ordu’nun Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in kendisiyle görüşmek için gelen şehit yakını ve belediye işçisi olan Sevinç Karaca'yı hakaret ederek odasından kovduğu ortaya çıktı.

Oda TV'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, söz konusu hakaretler 2019 yılının haziran ayında yaşandı. Gürgentepe'nin daha önceki AKP'li belediye başkanı, işçileri Belediye-İş Sendikası'na üye yaptırmıştı. Ancak 2019 mart seçimleri sonrasında ilçenin yeni belediye başkanı olan Yaşar Şahin, belediye çalışanlarının sendikadan ayrılmalarını istedi. Buna direnen belediyedeki temizlik işçisi Sevinç Karaca'nın ise işine son verildi. Sevinç Karaca’nın aynı zamanda 1996 yılında Hakkari Şemdinli'de şehit olan Jandarma Er Sezgin Karaca'nın da yengesi olduğu ortaya çıktı. Üstelik ilçede Şirinköy Şehit Sezgin Karaca İlkokulu olarak şehidin adının verildiği bir okul bulunduğu öğrenildi.

Sevinç Karaca, 4 yıldır çalıştığı belediyedeki işinden AKP'li Başkan Şahin tarafından kovulunca hukuki süreç başlattı. AKP'li Şahin'in Sevinç Karaca'ya yaptığı hakaretlerin görüntüleri de mahkeme dosyasına girdi. Şahin, şehit yakını Karaca'ya, "alçak", "terbiyesiz", "lan" şeklinde hakaretlerde bulunuyor.

Sevinç Karaca: 15 yıl AKP kadın kollarında çalıştım, mahkemeyi kazandım

15 yıl AKP Kadın Kolları'nda görev yaptığını ve AKP'li olduğunu söyleyen Sevinç Karaca, belediye başkanının kendilerini işten kovduktan sonra işe iade davası açtıklarını ve kazandıklarını belirterek, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Belediye Başkanı göreve geldikten sonra aşağılayıcı, hakaret içeren konuşmaları başladı. Bana 'ben 10 tane işçi çıkaracağım kendi ekibimi kuracağım' şeklinde daha önce konuşmalar yaptı. 30 kişi Belediye İş'e üye idik. Sendikadan ayrılmamız için baskı yaptı. Ben istifa etmedim. Bu suç değil. Bizi sendikalı yapan önceki dönem belediye başkanı. O da AKP'li. 'Ben sendikadan istifa etmeyeceğim' dedim. Çünkü başıma ne geleceğimi biliyorum. İşten çıkaracaktı.

"Kuş kadar aklınla bana karşı mı geliyorsun' dedi"

Ben 4 yıl belediyede çalıştım. İŞKUR aracılığıyla girdim ben belediye. İşe çok ihtiyacım vardı. DAha önceki belediye başkanına yalvardım hatta. Bir süre sonra da kadroya girdim ben. Ben AKP kadın kollarında 15 yıl çalıştım. Bu belediye başkanı gelince bizi AKP'den de istifa ettirdiler. 2019 yılı Haziran ayında hepimizi topladı. 30-35 belediye çalışanı. 'Hepiniz istifa edeceksiniz' dedi. Ben 'etmem' dedim. O görüntüler dışında da bana çok hakaret etti. 'Kuş kadar aklınla bana karşı mı geliyorsun' dedi.

"Bize 'ben burada olduğum sürece buraya giremezler' diye haber gönderiyor"

Şehit Sezgin Karaca eşimin ağabeyi. Ben yengesiyim. Hem de amcamın oğlu oluyor. Sezgin, 1996 yılında Hakkari Şemdinli'de PKK ile çatışmada şehit oldu. Ama biz hiç bir zaman şehit Sezgin'den söz etmedik. Ben belediye başkanını mahkemeye verdim ve kazandım. Bu görüntülerde mahkemeye geldi zaten. Hatta avukatım bile şehit yakını olduğumu öğrenince şaşırdı. Ben işe dönüş davasını kazandım, ama bize haber gönderiyor 'ben burada olduğum sürece buraya giremezler' diye. 1-2 ay önce mahkeme bitti.

"AKP'li vekile söyledim, bana inanmadı"

Bu görüntüler olmasaydı ben mahkemeyi kazanamazdım. Bana kimse inanmadı, belediye başkanına inandılar. Valinin, kaymakamın, AKP'li milletvekillerinin, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin haberi var bu olaydan. Hepsine başvuru yaptım bunların ben. Hiçbir bana sahip çıkmadı, bana inanmadılar. Ben bu görüntüleri sendika avukatı aracılığıyla aldım. 'Ben Ak partiliyim, bu parti zarar görsün istemiyorum' dedim. AKP'li vekile söyledim, bana inanmadı.

İşe iade devasını kazandım. Şimdi onların itiraz süreçleri var. Onları bekliyoruz. Şimdi bize, 'paralarını taksit taksit öderim ama onları işe almam' diye haber gönderdi.