"Şehit yakınına hakaretle gündeme gelmişti; "AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin, gazeteciyi tehdit etti" iddiası

Şehit yakınına hakaret ettiği kamera görüntüsüyle gündeme gelen Ordu’nun Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin'i eleştiren gazeteci Serkan Ocak’ın tehdit edildiği belirtildi.

Gürgentepe Belediyesi'nin AKP'li Başkanın Yaşar Şahin, geçen günlerde şehit yakını kadın işçilere hakaretler savurarak sendikadan ayrılmaları konusunda baskı yapmasıyla gündeme geldi. Gazeteci Serkan Ocak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda; Gürgentepe'deki köylerinin yolunun 10 yıldır yapılmadığını, konuyu CİMER'e taşıdıklarını, Yaşar Şahin'in CİMER'e verdiği yanıtta köy yolunun yapıldığını belirttiğini, oysa köye kimsenin uğramadığını, yolların yapılmadığını belirtti.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, Ocak'ın bu paylaşımının ardından Gürgentepe Belediyesi Başkanı Şahin'den tehdit mesajı geldiği iddia edildi. Şahin’in Gazeteci Ocak'a, "Gürgentepe'ye geldiğinde sana bulaşacak ilk kişi benim" yazan bir mesaj attığı belirtildi.

Yine Gerçek Gündem'de aktarılana göre, tehdit mesajını duyuran Sınır Tanımayan Gazeteciler Temsilcisi Erol Önder, "Gürgentepe Belediyesi Başkanı Yaşar Şahin'in kendisini işçileri sendikasızlaştırmaya dönük tehditleri ve 'çamurlu yollar'a dair eleştiren gazeteci Serkan Ocak'a yönelik tehdidi kabul edilemez. Şahin kabadayılığa yaraşır bu söylemi terk etmelidir!" diye yazdı.