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Yaşam

Adana'da işçileri taşıyan midibüs devrildi; 32 yaralı

Yaralı işçilerin tedavisi çevre hastanelerde devam ediyor

18 Haziran 2016 12:21

Adana’da tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, midibüs şoförü ve 31 tarım işçisi yaralandı.

Saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tuzla yolunda meydana gelen kazada iddiaya göre; midibüs ile sabah erken saatlerde merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nden tarım işçilerini alan 31 yaşındaki Yılmaz Akdeniz, Karataş'ın Tuzla Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Gökhan Keskinci’nin haberine göre; Tuzla yolunda ilerleyen midibüs, iddiaya göre plakası alınamayan bir otomobil sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

 

Soruşturma devam ediyor

 

Midibüsün sürücüsü Yılmaz Akdeniz ile aralarında Suriyeli mültecilerin ve çocuklarının da bulunduğu 31 tarım işçisi yaralandı. Devrilen midibüsteki yaralılar, yol kenarındaki tarlalarda çalışan tarım işçilerinin yardımıyla çıkartıldı.

Ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılan ve tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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