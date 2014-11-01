Isparta'daki kazadan kurtulan tarım işçisi: Biz daha önce 87 kişi bindik

Isparta'da 17 tarım işçisinin hayatını kaybettiği kazadan kurtulan 18 yaşındaki Veli Turgut maruz kaldıkları can güvenliğini hiçe sayan uygulamaları anlattı. 24 kişilik midibüse 46 kişinin bindirilmesi sonucu midibüsün freninin patladığını hatırlatan Turgut, "Hafta sonları daha kalabalık oluyor. Biz daha önce aynı midibüste 87 kişi bindik" dedi.

DHA’nın haberine göre, Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında aşırı yolcu alınması nedeniyle frenleri patlayınca şarampole devrilmesi sonucu 17 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı midibüs kazasında yaralanan 18 yaşındaki Veli Turgut, anne ve 3 kardeşini de ölümden kurtardı. Camı kırıp midibüsten çıktıktan sonra annesi ve 2 kardeşini kurtaran Veli Turgut, araç içinde ayağı sıkışan diğer kardeşini de bir demir parçasıyla sıkıştığı yerden çıkardı. Veli Turgut, ailesinin yanı sıra 5 kişiyi daha araçtan çıkarttı.

Konya'nın Akşehir ilçesinden Isparta'nın Gelendost ilçesine 35 TL yevmiye karşılığı elma bahçesinde çalışan işçileri taşıyan midibüs, dün Yalvaç yakınlarında aşırı yolcu alınması nedeniyle freninin patlaması sonucu şarampole devrildi. Midibüste bulunan 46 kişiden, çoğu kadın 17 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Kazada kolundan sıyrıklarla kurtulan Veli Turgut, o gün diğer tarım işçileri gibi annesi 45 yaşında Müyesser Turgut, ablası 19 yaşında Nazlı, kardeşleri 16 yaşında Çağlar ve 15 yaşındaki Süleyman Turgut ile birlikte midibüse binip, elma toplamak için yola çıktı. Araçta bulunan 46 kişiyle kaza yapan midibüse daha önce 87 kişi bindikleri günler olduğunu belirten Veli Turgut, şunları söyledi:

"Hafta içi olduğu için sayı azdı, 'kalabalık' değildi. Hafta sonları daha kalabalık oluyor. Biz daha önce aynı midibüste 87 kişi bindik. Nasıl sığdığımızı bende bilmiyorum ama 87 kişi bindik."

Cesetler her yere saçıldı

Kaza anını anlatan ve midibüsün orta bölümlerinde oturduğunu belirten Veli Turgut, şöyle devam etti:

"Annem ve 3 kardeşimle birlikte midibüse binmiştik. Kaza yapmadan önce elektrik aksamında sorun çıktı, sonra fren tutmadı ve kaza yaptık. Kaza ardından yaralı ve cesetler her yere saçıldı. Ben camı tekmeyle kırıp çıktım. Kolumda hafif sıyrık vardı. Sonra kız kardeşim Nazlı'yı, annemi aradım. Bulup onu çıkardım, sonra Çağlar'ı kurtardım. En küçük kardeşim Süleyman'ın ayağı sıkışmıştı. Araçtan demir söktüm ve demir yardımıyla kardeşimi sıkıştığı yerden kurtardım. Bu sırada olayın şokuyla da 5 kişiyi daha çıkarttım. Her tarafım kan olmuştu."

35 lira yevmiye alıyorduk

Veli Turgut, "Dayı başı" dedikleri işveren ve işçi arasında aracılık yapan aynı zamanda midibüsün sürücüsü olan, kazada ölen Metin Aslanalp'ın işverenden 55 lira aldığını ve işçilere 35 lira yevmiye verdiğini öne sürdü. Turgut, "Bize 35 lira veriyordu. Dayı başı kişi başı 20 lira kazanıyordu" dedi.

'Okula gitmediler'

Yaklaşık 4 yıldan bu yana elma toplamaya gittiğini belirten Veli Turgut, İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi 1'inci sınıf öğrencileri olan kardeşleri Süleyman ve Çağlar'ın da kaza günü okula gitmeyip, birlikte meyve bahçesinde çalışmaya gittiklerini kaydetti.