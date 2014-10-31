Felaket 'geliyorum' dedi; 24 kişilik araca 46 işçi bindirildi

Isparta'nın Yalvaç İlçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Konya Valisi, kazanın gereğinden fazla kişi taşıdığından ötürü olduğunu söyledi.

24 kişilik araca 46 işçi bindirilmiş

Konya Valisi Muammer Erol, 46 tarım işçisinin 24 kişilik araca jandarma kontrolünden sonra alındığını açıkladı.

Vali Erol, "Burada şunu belirtmek istiyorum. 24 kişilik araç 46 yolcu. Ve 46 yolcu bu 24 kişilik araca maalesef jandarma kontrolü geçildikten sonra diğer araçlardan toparlanan yolcularla bu sayıya ulaşılmış. Bu ibret olsun hepimize. Jandarma kontrolü de olsa arkadan dolaşalım geçelim derken insanlar küçücük hırsları uğruna ne acılar yaşatıyorlar bakın bizlere" diye konuştu.

Fazla yolcunun yanı sıra araçta fren problemi olduğunu da ifade eden Vali Erol, Konya'da bulunan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Fren problemi var

Fazla yolcunun yanı sıra araçta fren problemi olduğunu da ifade eden Vali Erol, Konya'da bulunan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Morga gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise yine bir dikkatsizlik sonucu böyle bir acının yaşandığını ifade etti. Erdem, "İnşallah daha kötü haber gelmez. Devletimiz bütün imkanlarıyla ailelerin yanında acılarını paylaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Dayı başı ne kadar fazla insan götürürse, o kadar fazla para kazanıyor

Akşehir Devlet Hastanesi önünde bekleyen yaralı yakınlarından Mesut Yiğit, tarım işçilerini dayı başı aracılığıyla iş bulduğunu belirtti.

Yiğit, dayı başı olan kişinin işverenden 50 lira aldığını yol parası ve kendi komisyonunu çıkarttıktan sonra işçilere 30-35 lira ücret ödediğini öne sürdü. Yiğit, "Dayıbaşı ne kadar fazla adam götürürse o kadar para kazanacağı için midibüse fazla yolcu bindiriyor" dedi.

15 yaşındaki Veli Can okul harçlığı için çalışıyordu

Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Veli Can Çelik'in ise Endüstri Meslek Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Veli Can Çelik'in okul harçlığını çıkarmak için bugün okula gitmeyip kazada yaralanan annesi Leyla Çelik'in yanında çalışmaya gittiği öne sürüldü.

Bugün ikindi namazının ardından Akşehir Kültür Merkezi önünde toplu cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.