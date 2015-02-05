İşçi servisi devrildi: 12 yaralı

Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde tekstil fabrikasındaki işçileri taşıyan otobüsün lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.



Kaza, Saray-Vize yolu Kavacık Mahallesi Maltepe mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy İlçesi’nde bulunan tekstil fabrikasındaki işçileri Saray ve Vize’ye götürmek üzere yola çıkan Nevzat Polat idaresindeki 59 S 2685 plakalı otobüsün lastiği Maltepe mevkiinde patladı. Otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Kazada otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.