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İşçi minibüsü şarampole devrildi: 6 ölü

Hatay-Reyhanlı yolunda meydana gelen kazada, 25 işçi de yaralandı

10 Eylül 2015 23:59

Hatay-Reyhanlı yolu üzerinde tarım işçisi taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada 6 işçi öldü, 25 işçi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Hatay-Reyhanlı yolu üzerindeki Narlıca Kavşağı’nda tarım işçilerini taşıyan 31 AVK 53 plakalı kamyonetin, hareket halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 2 metre sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazada kamyonetin kasasında bulunan ve kazayla birlikte yola savrulan 6 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 25 işçi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçiler tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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