İşçi eylemleri İzmir'e sıçradı, Petkim'de 1500 işçi fabrikaya kapandı

Kısa adı Petkim olan Petrokimya Holding A.Ş.'nin İzmir Aliağa’daki tesislerinde mesaisi biten işçiler evlerine gitmeyerek işletme içindeki yemekhanede ve bahçede bekleme kararı aldı. Bursa merkezli otomotiv işçilerinin direnişine selam gönderen Petkim işçileri "Her yer Bursa her yer direniş" sloganları attı. İşçilere seslenen Petrol- İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, toplu iş sözleşmesini barışçı bir şekilde bitirme çabalarına karşı işverenin kendilerini anlamak istemediğini dile getirdi. Sabah çıkan vardiya ile Petkim girişinde toplanan işçilere tekrar seslenen Ahmet Oktay taleplerini almakta ısrarcı olacaklarını söyledi. Petrol-İş Sendikası vardiyada olmayan tüm işçileri de fabrikaya çağırdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Şahap Avcı’nın haberine göre, işçiler, tesislerden ürün çıkışına da izin vermiyor. Petkim'de tesisin yapısı gereği işi bir anda durdurmak mümkün olmadığı için işçiler şimdilik satış departmanında faaliyeti durdurmakla yetindiklerini belirtti.

PETKİM’den açıklama

Türkiye 'nin tek petrokimya hammadde üreticisi olan ve yaptığı yeni yatırımlarla 2015 yılına yüzde 13 büyüme ile giren Petkim'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Petrol-İş Sendikası'nın sunulan şartları uygun bulmaması nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu aşamasına geldği belirtildi. Petkim çalışanlarının Türkiye ekonomisi açısından önemli bir iş kolunda değerli bir görevi yerine getirdiğini belirten Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, sürekli üretim esasına dayalı 15 ana fabrikada çalışanların bu motivasyonla hareket ettiğini ifade etti.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de bu yaklaşım içerisinde gerçekleştiğini kaydeden Korkut, şu bilgileri verdi:

"Şirketimiz ve Petrol-İş Sendikası arasında 01.01.2015 - 31.12.2016 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri bugüne kadar karşılıklı saygı, anlayış ve uyum içerisinde geçmiş, ücret artışı dışındaki konular görüşülerek kabul edilmiştir. Ancak, işveren tarafı olarak çok istememize rağmen ücretle ilgili konularda yasal süre içerisinde sendikamız ile anlaşmaya varılamamıştır. Şirketimizin tüm imkanları zorlanarak çalışanlarımızın memnun olacağı bir ücret zammı verilmesi gözönünde bulunduruldu ve birinci yıl ilk altı ay için yüzde 5, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de artan rakamın üzerine, gerçekleşen enflasyon oranında ücret zammı, yan haklarda ise enflasyon oranında artış teklif edilmiştir. Ücret zammına ilişkin bu teklif, şirketimizin içinde bulunduğu şartlar itibariyle nihai teklifimiz olup, Toplu İş Sözleşmesinin karşılıklı anlayış içinde tamamlanmasını arzu etmekteyiz."

Korkut açıklamada ayrıca, özellikle genç çalışanların 30-35 yıl daha bu şirkette çalışacak şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu ise ancak şirketin verimli bir şekilde faaliyetini sürdürmesiyle mümkün olabilir. Şirketi yaşatmak, ayakta tutmak, hepimizin görev ve sorumluluğundadır. Bu görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmek için canımızla, başımızla, yüreğimizle çalışacağız" dedi. Sadettin Korkut, Petkim'in tüm fabrikalarında üretimin planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.